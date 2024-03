Anticipazioni La Promessa di oggi (martedì 19 marzo): Beatriz cerca di riconquistare Curro

Le anticipazioni de La Promessa, fiction spagnola trasmessa su Canale 5 alle 16.20, rivelano al pubblico numerosi colpi di scena. Jimena continua a manifestare un costante bisogno di affetto e sostegno nei confronti di Manuel, provocando un senso di irritazione sempre più evidente in Jana. La sua costante ricerca di attenzioni non passa inosservata e crea tensioni nell’ambiente circostante, mettendo a dura prova i rapporti tra i personaggi.

Nel frattempo, Teresa ribadisce a Maria il consiglio già espresso da Lope, invitandola a non affrettare le nozze con Salvador. Preoccupata per il futuro della figlia, Teresa cerca di proteggerla da eventuali decisioni affrettate, consigliandole di prendersi il tempo necessario per riflettere attentamente sul proprio destino.

Anticipazioni La Promessa martedì 19 marzo 2024

Mentre Maria si prepara per il suo grande giorno, donna Petra, che l’assiste nella scelta dell’abito da sposa, si commuove al pensiero della marchesa nel giorno delle sue nozze. Le emozioni conflittuali legate a questo evento speciale mettono in luce la complessità dei sentimenti e dei legami familiari che caratterizzano la loro storia.

Nel frattempo, Beatriz mette in atto una serie di tentativi palesemente mirati a conquistare Curro, suscitando la sua ira e portandolo a confrontarsi apertamente con Martina. In un acceso confronto, Curro chiede spiegazioni a Martina sul suo presunto incoraggiamento nei confronti di Beatriz e affronta la questione dei loro sentimenti in modo diretto e sincero.