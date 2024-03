Anticipazioni La Promessa di oggi lunedì 25 marzo 2024

Le anticipazioni de La Promessa, fiction spagnola trasmessa su Canale 5 alle 16.20, rivelano al pubblico numerosi colpi di scena. Scoppia una discussione accesa tra Beatriz e Martina, con la prima che cerca disperatamente di screditare la seconda agli occhi di Curro. Tuttavia, i suoi tentativi vengono respinti dal giovane con fermezza, mettendo in luce la sua integrità e la sua lealtà. Nel frattempo, Lope, dopo una vivace discussione con Maria e Salvador, fa un gesto di umiltà e si scusa sinceramente con entrambi, cercando di ristabilire l’armonia nelle loro relazioni.

Curro, deciso a difendere l’onore di Jana, affronta Lorenzo e lo mette in guardia, minacciando di rivelare il loro presunto legame amoroso segreto con la baronessa Elisa. Nel mentre, Simona è combattuta tra il desiderio di rivelare una verità scomoda a Candela e la scoperta di un segreto ancora più sorprendente: l’attrazione di Candela per Don Carlos, che la spinge a rimanere in silenzio.

Anticipazioni La Promessa 25 marzo 2024

Mentre Elisa e Lorenzo continuano il loro ingannevole piano per ingannare Catalina, Jimena continua a fingere malori per trattenere Manuel al suo fianco, mentre Jana cerca disperatamente di far aprire gli occhi al suo padrone sulla vera natura di Jimena. Nel frattempo, Simona avverte Catalina di non fidarsi del capitano, nonostante il suo gesto apparentemente generoso nel ricomprare la spilla di sua madre, suggerendo che ci potrebbe essere molto di più dietro alla sua gentilezza apparente.