Anticipazioni Everywhere I Go di oggi mercoledì 27 marzo 2024

Oggi, mercoledì 27 marzo, gli appassionati della serie televisiva turca “Everywhere I Go – Coincidenze d’amore” avranno l’opportunità di immergersi in un nuovo emozionante episodio su Mediaset Infinity. Questo drama, interpretato da talenti come Furkan Andic e Aybüke Pusat, e originariamente trasmesso da Fox TV nel 2019, continua a catturare l’attenzione del pubblico italiano con la sua esclusiva disponibilità sulla piattaforma streaming. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, un nuovo episodio della serie, nota anche con il titolo originale “Her Yerde Sen”, arricchisce il catalogo di Infinity, portando il totale a 75 coinvolgenti capitoli.

Nell’episodio precedente, l’ansia di Semih per il destino di Selin raggiunge il culmine quando, recandosi nell’ufficio della giovane, scopre che lei è invece in compagnia di Demir presso l’hotel del signor Yildirim. Nel frattempo, Selin prosegue nel suo intricato gioco di doppie identità, presentandosi da Vedat sotto mentite spoglie, fingendo di essere ancora Merve.

Anticipazioni Everywhere I Go 27 marzo 2024

Nella puntata odierna, mentre i genitori di Selin sono ancora ospiti a casa sua, Demir decide di trascorrere la notte presso l’hotel. Nel frattempo, Vedat, consapevole dell’imminente arrivo in città del padre di Demir, tenta di mettere in guardia quest’ultimo e contatta Selin per avvertirla della situazione. È in questo momento che il migliore amico di Erendil sarà finalmente svelato alla verità dietro l’inganno orchestrato dalla misteriosa Sever? Gli spettatori non potranno fare a meno di rimanere incollati allo schermo per scoprire come si evolverà questa intricata trama di amore, inganni e rivelazioni sorprendenti.