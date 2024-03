Anticipazioni Everywhere I Go di oggi giovedì 28 marzo 2024

Oggi, giovedì 28 marzo, i fan della serie televisiva turca “Everywhere I Go – Coincidenze d’amore” avranno l’opportunità di immergersi in un nuovo emozionante episodio su Mediaset Infinity. Questo drama, interpretato da talenti come Furkan Andic e Aybüke Pusat, e originariamente trasmesso da Fox TV nel 2019, continua a catturare l’attenzione del pubblico italiano con la sua esclusiva disponibilità sulla piattaforma streaming. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, un nuovo episodio della serie, nota anche con il titolo originale “Her Yerde Sen”, arricchisce il catalogo di Infinity, portando il totale a 75 coinvolgenti capitoli.

Semih si ritrova diviso tra il desiderio di partire immediatamente e l’insistenza di Reyhan di rimandare la partenza per festeggiare il compleanno di Selin. La tensione tra i due cresce mentre cercano di conciliare le loro divergenze, con Reyhan che spera di catturare un momento di gioia prima della separazione imminente. Nel frattempo, Demir si impegna in una discussione accesa con Alara riguardo al suo progetto. Le opinioni divergenti e le visioni contrastanti mettono alla prova la loro collaborazione, mentre cercano di trovare un terreno comune su cui costruire il loro futuro professionale.

La trama si infittisce ulteriormente quando Selin, sotto il falso nome di Merve, tenta di esprimere la sua gratitudine a Demir per il suo aiuto. Tuttavia, il suo piano viene sventato quando Vedat, con acume, scopre la verità sulla sua identità travestita. Nonostante la sua scoperta, Vedat sorprende tutti con la sua comprensione nei confronti di Selin, gettando un’ombra di mistero sulla sua reazione apparentemente indulgente.

Nel frattempo, nei corridoi aziendali, Demir affronta Ferruh riguardo a delle sospette irregolarità nell’acquisto di materiali destinati all’hotel di Yildirim. Le tensioni salgono mentre i segreti vengono svelati e le alleanze vengono messe alla prova, con l’azienda che si trova al centro di un’indagine interna che potrebbe sconvolgere gli equilibri stabiliti.