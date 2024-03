Anticipazioni Endless Love di oggi (sabato 16 marzo): grave pericolo per Nihan

Le anticipazioni di Endless Love, la serie tv turca in onda su Canale 5 da lunedì a sabato alle 14.10, rivelano numerosi colpi di scena. Emir decide di sorprendere Banu invitandola alla sontuosa festa sullo yacht, causando un’inaspettata reazione di Nihan, che opta per abbandonare l’evento prima di lui. La sua fuga è resa ancor più drammatica quando cade in acqua durante il tragitto, ma fortunatamente Kemal, dal porto, nota l’incidente e si getta in acqua per salvarla per la seconda volta. Un altro giovane sconosciuto si unisce al salvataggio, confondendo ulteriormente le idee di Nihan quando ritorna a bordo.

La ragazza è sconvolta e confusa, incapace di distinguere se quello che ha visto è stato reale o solo un sogno. In preda alla confusione, contatta prima Zeynep e poi immagina che Kemal sia andato da Leyla, cercando di ottenere informazioni. A sorpresa, Kemal è davvero da Leyla, dove viene accolto e nascosto. Leyla, comprensiva nei confronti di Nihan, la esorta a guardare avanti e a superare i suoi turbamenti riguardo al ritorno di Kemal.

Anticipazioni Endless Love sabato 16 marzo 2024

Nel frattempo, Kemal fa ritorno a casa, suscitando una gioia immensa tra i suoi familiari, specialmente tra sua madre e il suo caro amico Salih, che cerca invano di nascondere i suoi sentimenti per Zeynep, la sorella di Kemal. Quest’ultima, nel frattempo, si incontra segretamente con Nihan, che le organizza un incontro con un fotografo per uno shooting.

Mentre Emir organizza un incontro di lavoro al Club con Kemal, arriva deliberatamente in ritardo, causando l’irritazione del suo ospite che decide di andarsene. Banu, a sua volta, inventa una storia su un presunto attacco da parte di Nihan e lo riferisce ad Emir, che, convinto di poter sfruttare la gelosia della moglie, decide di invitare Nihan alla sua festa di anniversario di matrimonio.

Nel frattempo, Zeynep confessa al fratello di aver ricevuto una chiamata da Nihan, ma giura di non essere stata lei a rivelargli il ritorno di Kemal. Dopo aver scoperto il ritorno di Kemal, Nihan si reca al chiosco sul molo nella speranza di non essere scoperta, ma i loro sguardi si incrociano, lasciando entrambi immersi in un turbine di emozioni e incertezze.