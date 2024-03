Anticipazioni Beautiful dall’8 al 14 aprile: Finn scopre la verità su Sheila, scoperta clamorosa

Tanti colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate di Beautiful in programma da lunedì 8 a domenica 14 aprile sui teleschermi di Canale 5. Scendendo nei dettagli, Deacon entrerà nel panico quando Steffy e Finn gli comunicheranno che Sheila potrebbe essere ancora viva. A tal proposito, la coppia chiederà l’aiuto dell’ex detenuto per ritrovare la criminale. Allo stesso tempo, Sheila ritornerà da Deacon, al quale confiderà che Steffy e Finn hanno scoperto la verità. Per questo motivo, il padre di Hope le consiglierà di abbandonare Los Angeles. Le anticipazioni di Beautiful rivelano che Sheila farà una promessa a Deacon. Ad Il Giardino, Steffy sosterrà di aver incontrato una donna con solo nove dita, tanto da credere che si tratti di Sheila.

Beautiful anticipazioni: Finn crede che Sheila sia ancora viva

Le anticipazioni di Beautiful rivelano che Deacon cercherà di smentire la teoria di Steffy sul dito mozzato di Sheila. A tal proposito, la figlia di Ridge avrà un flashback della notte della sparatoria in cui vedrà la suocera scappare, tanto da raccontare tutto a suo marito. Finn più tardi riceverà i resti di sua madre dal detective Sanchez. Il medico osserverà attentamente il dito mozzato, tanto da credere che sia stato tagliato di netto e non strappato da un morso di un orso. Per questo motivo, l’uomo temerà che sua madre sia ancora viva. Deacon, intanto, apparirà furioso che Steffy abbia visto Sheila. L’ex detenuto a questo punto accuserà la criminale di essere stata un’incosciente. Ma la criminale cercherà di rassicurarlo che tutto sta procedendo secondo il suo piano. Finn infine starà vicino a Steffy per aver provocato tanta confusione a causa di Sheila.