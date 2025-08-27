[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

ANTICICLONE PER 72 ORE. DA #SABATO TORNA IL MALTEMPO.

Tempo stabile e ampiamente soleggiato su tutta Puglia per le prossime 72 ore, con il congedo momentaneo dei temporali di calore. #Temperature in leggero rialzo ma senza eccessi nei prossimi giorni con massime che non supereranno i 32°C confermando un trend termico ad agosto strepitoso, non abbiamo mai avuto picchi spropositati nei valori massimi su buona parte del territorio, con temperature serali perfino piacevoli a tratti fresche.

Da Sabato un fronte perturbato abbastanza organizzato riporterà sulla Puglia rovesci, temporali e locali grandinate. Maltempo che sembra potersi protrarre in alcune zone anche nella giornata di domenica.

MeteoPuglia in Foto