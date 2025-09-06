[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Anticiclone africano: i primi giorni della prossima settimana saranno caldi

Tra lunedì 8 e mercoledì 10 settembre si consumerà il culmine di questa fase di caldo anomalo, un autentico colpo di coda di un’estate che proprio non ne vuole sapere di lasciare l’Italia. Tutto merito, o “colpa”, dell’anticiclone africano che, forte e vigoroso, sta per pompare aria calda direttamente dal nord Africa verso il Mediterraneo.

Lo scrive MeteoLive.

Nel foggiano sono attesi tra lunedì e mercoledì ben 36 gradi, ma caldo si farà sentire con forza anche al Centro e al Nord. A Roma il termometro è previsto salire fino a 33°C, un valore che non si discosta molto dai massimi stagionali estivi.