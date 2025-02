Annunciate alla Bit di Milano le date della 4^ edizione del Motosurf World Championship: dal 3 al 5 ottobre 2025 al porto turistico di Manfredonia

Dal 3 al 5 ottobre 2025 il porto turistico di Manfredonia ospiterà la 4^ edizione del Motosurf World Championship. Le date e il cambio di location dell’evento sportivo (che per tre anni si è svolto a Rodi Garganico) – organizzato dall’ASD “Surf Boom” in collaborazione con One Eventi, con il sostegno della Regione Puglia e con il patrocinio di FIM Federazione Italiana Motonautica – sono state annunciate alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano, all’interno dello spazio dedicato alle conferenze di Pugliapromozione – Regione Puglia.

Ad illustrare le novità del Motosurf World Championship sono stati il consigliere FIM Cristian Stefania e la delegata regionale Milena Maggio.



«Siamo orgogliosi di ospitare nuovamente una tappa del Motosurf World Championship in Puglia. Si tratta di un evento che diventa ogni anno più ricco e prestigioso», ha dichiarato il Consigliere della FIM Cristian Stefania che ha aggiunto: «Manfredonia è pronta per essere la capitale italiana del Motosurf; il suo porto turistico, un gioiello architettonico costruito 12 anni fa, è il luogo perfetto per ospitare un evento di questa portata. Le acque calme e la posizione strategica alle porte del Gargano, fanno di Manfredonia la location ideale per il MSWC».



Quella italiana in programma a Manfredonia dal 3 al 5 ottobre sarà una delle sette tappe del Motosurf World Championship 2025, che toccherà gli Emirati Arabi Uniti, la Cina, la Turchia, la Croazia, la Svezia e la Polonia.



Il 2025 sarà un anno importante per la disciplina del Motosurf che sarà presente, per la prima volta, ai World Games 2025, come ha evidenziato il CEO President di MotoSurf World Championship e Competition Manager dei Giochi Mondiali per il MotoSurf Martin Jančálek.