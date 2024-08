Annullato l’evento con Ornella Muti a Vico del Gargano

Per motivi indipendenti dalla volontà dell’Amministrazione comunale, evento annullato

VICO DEL GARGANO (Fg) – Per motivi indipendenti dalla volontà dell’Amministrazione comunale di Vico del Gargano, l’evento in programma martedì 6 agosto nell’ambito di Agorà, l’incontro pubblico con l’attrice Ornella Muti è stato annullato, come da comunicazione pervenuta dall’Agenzia Asa Spettacoli Management in data odierna, lunedì 5 agosto 2024.

Agorà, dunque, proseguirà oggi, lunedì 5 agosto, in via Mattiucci, alle 21.30 con Luca Improta che racconterà il suo “Le ombre non lasciano traccia. Assassino zero”. La serata sarà condotta da Desirèe Gervasio e Eustachio Agricola. Sarà anticipato a domani sera, martedì 6 agosto, e si terrà alle ore 21.30 in Piazza Caduti di tutte le guerre lo spettacolo musicale del “Gruppo 3001 band”, previsto in un primo momento per il prossimo 25 agosto.

“Agorà”, con una formula innovativa, per il secondo anno dà continuità a quanto sperimentato per quattro anni e fino al 2022 con “Un libro per amico”. Piazze e strade di Vico del Gargano diventano un moderno salotto culturale, aperto e inclusivo, con una serie di appuntamenti ai quali si può partecipare gratuitamente. Uno spazio d’incontro tra la città e le personalità che hanno qualcosa da raccontare di sé stesse, del loro percorso, di storie che hanno a che fare con il loro vissuto intrecciando le vicende del nostro Paese.Il 14 agosto, l’ultimo appuntamento di Agorà vedrà protagonista un altro volto noto del mondo dello spettacolo italiano: Patrizia Pellegrino ci racconterà “Ho scelto di sorridere” dialogando con Luigi Mossuto, in Piazza San Domenico alle ore 21.30.