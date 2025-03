[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Anniversario omicidio Franco Marcone. Barone (M5S): “Una delle pagine più brutte della storia di Foggia. Dobbiamo continuare a cercare la verità”

La consigliera del M5S ha preso parte questa mattina alla cerimonia di commemorazione organizzata da ‘Libera’ per ricordare Franco Marcone, in occasione del trentesimo anniversario della morte.

“L’omicidio di Franco Marcone, direttore dell’Agenzia delle Entrate di Foggia ucciso il 31 marzo 1995 per aver scoperto e denunciato alcuni illeciti amministrativi, rappresenta una delle pagine più brutte della storia di Foggia. A distanza di 30 anni abbiamo l’obbligo di continuare a cercare la verità e di continuare a tenere vivo il ricordo di quello che è successo. Lo dobbiamo alla famiglia di Franco che merita giustizia. Oggi la città sta cambiando e bisogna continuare su questa strada, lavorando sulla cultura e su iniziative per la legalità, partendo dai più giovani, con un impegno congiunto tra associazioni e istituzioni. A questo proposito voglio esprimere a Daniela e Paolo Marcone la mia riconoscenza per il lavoro che fanno tutti i giorni sul territorio per combattere la mafia, che ho potuto vedere ancora più da vicino quando ero presidente della commissione regionale antimafia. A loro e a tutta Libera va il mio grazie e quello dell’intera comunità”