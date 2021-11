“Anna Rizzi”, il Commissario dell’Ente rinuncia al compenso dell’ultimo anno viste le difficoltà dell’azienda

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO



N° 8 del 12 novembre 2021



OGGETTO: Quantificazione e rinuncia indennità di funzione e di eventuali rimborsi spese per

trasferte inerenti il mandato di Commissario Straordinario dell’ASP “S.M.A.R.”, Dott. Forte

Giacomo Francesco, con decorrenza dalla data del suo insediamento e sino al termine del suo

mandato. –



L’anno duemilaventuno, il giorno 12 del mese di novembre, in Manfredonia negli Uffici

dell’ASP “S.M.A.R.” in Via Tribuna n° 57.

Il Commissario Straordinario, Dott. Giacomo Francesco Forte,

in virtù dei poteri conferiti con D. P. G. R. n° 341 del 26 agosto 2020 prorogati con D.

P. G. R. n° 247 del 03 agosto 2021;

come da Statuto in vigore, ha adottato la Deliberazione di cui all’oggetto.

PREMESSO che:

PREMESSO che: il compenso spettante al Commissario Straordinario dell’ASP “S.M.A.R.” deve essere

stabilito con i criteri dettati dalla DGR n. 650/2009 pubblicata sul BURP del 12.06.2009, n.

85;

CONSIDERATO:

la DGR della regione Puglia n. 650/2009, pubblicata sul BURP del 12/06/2009 n. 85 che

stabilisce i criteri per la quantificazione del compenso degli organi di governo delle ASP,

compreso quello dei Commissari Straordinari e la quantificazione effettiva del compenso del

Commissario Straordinario dell’ASP “S.M.A.R.” effettuata con questa deliberazione;

VISTI:

D E L I B E R A D I

quantificare l’importo del compenso spettante al Commissario Straordinario dell’ASP

“S.M.A.R.” di Manfredonia in ottemperanza alla DGR n. 650/2009, punto B, numero 2, in €

1.136,21/mese + eventuali rimborsi spese trasferte inerenti lo stesso mandato;

15, la presente deliberazione, immediatamente esecutiva, sarà pubblicata, mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune di Manfredonia.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Dott. Giacomo Francesco FORTE)