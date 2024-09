Angri-Manfredonia, info tagliandi settore ospiti

L’ Angri rende note le modalità di acquisto dei tagliandi del Settore Ospiti dello stadio “P. Novi” di Angri. Sono stati messi a disposizione 100 biglietti per la tifoseria sipontina per assistere al match Angri-Manfredonia, valido per la 3ª giornata del campionato di Serie D / Girone H.

La vendita, avverrà al prezzo di €10.00 + diritti di prevendita.

La prevendita dei biglietti sarà solo online sul circuito “go2” e sarà acquistabile al seguente link:

https://go2.it/evento/us-angri-vs-manfredonia/7854

Area Comunicazione Manfredonia Calcio 1932 2024-2025