Angri, accuse shock: “Hanno promesso al Fasano soldi per batterci”

Dichiarazioni shock di un dirigente dell’Angri rilasciate a SportEvent a termine della partita persa in casa, per 3-2 contro il Fasano.

“Il Fasano ha giocato come se fosse una finale di coppa, addirittura il calciatore che ha segnato si è tolto la maglia per esultare; il calcio è fatto di tante cose, poi ci si rivede, certe cose fanno un po’ male e hanno avuto un atteggiamento che non mi è piaciuto. Evidentemente avranno avuto degli stimoli esterni, tipo premi – spiega il dirigente del club doriano – questa cosa la stiamo analizzando perché abbiamo saputo che praticamente hanno promesso al Fasano un premio se ci avessero battuti”.

“E’ tutto registrato noi faremo un esposto alla procura per questo fatto!”