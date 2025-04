Angelina Mango compie 24 anni e riceve degli auguri inaspettati

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Angelina Mango festeggia oggi, 10 aprile, il suo 24° compleanno, ricevendo una pioggia di auguri dai suoi fan e colleghi. Tra i messaggi spicca quello del suo amico e collega Olly, vincitore del Festival di Sanremo 2025, che ha dedicato a Angelina un post su Instagram accompagnato da una foto che li ritrae insieme. “Ho ancora i brividi, tantissimi auguri Nina… ti aspettiamo tutti” ha scritto Olly, esprimendo la sua stima e affetto per la cantante.

Angelina Mango ed Olly: una grande amicizia

La loro amicizia è nata la scorsa estate, quando hanno collaborato alla canzone “Per due come noi”, che ha ottenuto un grande successo, arrivando a conquistare un doppio disco di platino. La risposta di Angelina non si è fatta attendere; ha ricondiviso il messaggio di Olly, aggiungendo un dolce “Dolcezza” rivolto all’amico, il che fa presagire un ritorno imminente sulla scena musicale.

Negli ultimi mesi, Angelina ha preso una pausa dalla sua carriera per prendersi cura di sé e riscoprire la sua creatività. Oggi, in un post sui social, ha ringraziato i suoi fan per l’affetto dimostrato: “Pensavo di farne 25 ma ne faccio 24, ora è tutto da colorare”.