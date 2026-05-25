Andrea Sempio, le nuove intercettazioni: “Magistrati corrotti”

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Il Delitto di Garlasco torna ancora una volta al centro dell’attenzione mediatica. A quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi, la nuova inchiesta riaperta dalla Procura di Pavia sta facendo emergere nuovi dettagli, intercettazioni e tensioni sempre più forti tra le parti coinvolte.

Nelle ultime ore sono finite sotto i riflettori alcune conversazioni attribuite ad Andrea Sempio, già indagato in passato e ora nuovamente coinvolto negli approfondimenti investigativi sul caso. Le sue parole, riportate da diverse testate come Oggi, mostrano un clima di forte sfiducia nei confronti della magistratura.

Le dichiarazioni intercettate hanno immediatamente acceso il dibattito pubblico, soprattutto sui social, dove il caso Garlasco continua a dividere l’opinione degli italiani tra chi ritiene necessario approfondire ogni pista e chi invece pensa che la vicenda stia assumendo contorni sempre più controversi.

L’inchiesta, infatti, ruota ancora attorno agli accertamenti genetici e alle nuove analisi sulle tracce biologiche rinvenute sotto le unghie della vittima, elementi che potrebbero avere un peso decisivo negli sviluppi futuri del procedimento.

Le intercettazioni di Andrea Sempio e le accuse ai magistrati

Secondo quanto emerso dagli atti della nuova indagine, Andrea Sempio avrebbe pronunciato frasi molto dure nei confronti dei magistrati della Procura di Pavia durante alcune conversazioni private risalenti al marzo 2025. Le intercettazioni sarebbero state effettuate poco prima dell’incidente probatorio disposto dagli investigatori.

Tra le frasi riportate dai giornali compare un pesante sfogo: «Sappiamo che dall’altra parte abbiamo gente stra-corrotta». In un altro passaggio, Sempio avrebbe aggiunto: «Le persone sotto sono corrotte. Quindi io mi aspetto il peggio possibile da tutto questo». Dichiarazioni che hanno inevitabilmente provocato nuove polemiche attorno a uno dei casi giudiziari più discussi della cronaca italiana.

Le parole attribuite a Sempio mostrerebbero un forte stato di tensione e di preoccupazione per l’evoluzione dell’inchiesta. Secondo alcune ricostruzioni, l’uomo sarebbe convinto che la vicenda venga gestita in maniera poco trasparente e che alcuni elementi importanti non vengano condivisi pienamente con la difesa.

Il Delitto di Garlasco, avvenuto nel 2007 con l’uccisione della giovane Chiara Poggi nella sua abitazione, resta ancora oggi un caso capace di scuotere profondamente l’opinione pubblica. Nonostante la condanna definitiva di Alberto Stasi, le nuove verifiche investigative continuano ad alimentare dubbi, ipotesi e discussioni.

La riapertura del fascicolo su Andrea Sempio ha riportato sotto i riflettori vecchi interrogativi mai completamente sopiti. Gli investigatori stanno concentrando l’attenzione soprattutto sulle analisi del DNA e sui reperti biologici conservati negli anni. Elementi che potrebbero confermare le conclusioni già raggiunte oppure aprire scenari completamente nuovi in una vicenda che, dopo quasi due decenni, continua ancora a far parlare tutta Italia.