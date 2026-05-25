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San Giovanni Rotondo, uomo ferito da colpi di pistola

Un uomo di 50 anni è rimasto ferito nella tarda serata di ieri a San Giovanni Rotondo, raggiunto da un colpo di pistola all’addome mentre si trovava all’esterno di un’abitazione.

Sul caso, al momento, emergono pochi dettagli. Il ferito è stato soccorso e trasportato in ospedale, dove è stato ricoverato: secondo le prime informazioni le sue condizioni non sarebbero gravi.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e individuare il responsabile. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori ci sarebbero anche possibili contrasti maturati nell’ambito di rapporti personali.