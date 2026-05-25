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Carlantino, ecco il nuovo Ufficio Postale libero dalle barriere architettoniche

Operativa da sabato la nuova struttura oggetto di interventi di riqualificazione per la piena fruibilità

Aperto 46 anni fa, da circa mezzo secolo il presidio di servizio era difficilmente accessibile per i disabili

CARLANTINO – Da sabato 23 maggio, è finalmente operativo il nuovo ufficio postale di Carlantino. Ubicato nei locali comunali al civico 214/A di Corso Europa, la via principale del paese, dopo i lavori di riqualificazione è ora accessibile al 100% a tutti gli utenti, anche alle persone con disabilità, grazie all’abbattimento delle barriere architettoniche che ne limitavano la fruibilità.

“Siamo davvero felici”, ha dichiarato Graziano Coscia, sindaco di Carlantino. “Prima d’oggi, e per ben 46 anni dall’istituzione del presidio di servizio, per le persone con gravi difficoltà motorie raggiungere l’ufficio postale, potervi accedere e fruire dei suoi servizi era estremamente difficile e, in alcuni casi, impossibile. Oggi non è più così”.

Venerdì, come da programma, sono stati ultimati i lavori di ristrutturazione e ammodernamento finalizzati ad accogliere tutti i principali servizi della Pubblica Amministrazione grazie al progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, l’iniziativa ideata da Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7mila comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio. Con il Progetto Polis, Poste Italiane sta adottando un approccio responsabile al fine di ridurre il proprio impatto ambientale e contribuire alla transizione low-carbon dell’economia e dell’intero Paese. Tutta l’iniziativa è valorizzata secondo la metodologia innovativa True Value, che consente di coniugare la prospettiva finanziaria a quella della sostenibilità, per misurare l’efficacia dei progetti in termini di benefici, principalmente per la collettività.

Il progetto Polis è stato presentato da Poste Italiane nel 2023 alla presenza di oltre 5.000 sindaci provenienti da tutta Italia, con il presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella e la presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni.

“Anni fa molti mi dicevano che mai saremmo riusciti a spostare quell’ufficio, ma la tenacia e la determinazione hanno permesso questo risultato e la stessa determinazione presto porterà altre realizzazioni importanti per la Nostra Comunità”, ha concluso Graziano Coscia.