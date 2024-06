Andrea Damante, ritorno di fiamma con un’ex fidanzata storica? La segnalazione

Andrea Damante è tornato protagonista di alcune segnalazioni. L’ex tronista di Uomini e Donne si era lasciato con Elisa Visari lo scorso febbraio dopo quattro anni d’amore. I due giovani avevano affrontato una rottura nel 2023 che erano riusciti a superare. Ma questa volta il veronese e la modella di Roma sembravano essere sempre più lontani. Secondo Gabriele Parpiglia, Elisa avrebbe trovato alcuni messaggi sul telefono di Andrea Damante indirizzati alla sua ex fidanzata Giulia De Lellis, che nel frattempo era tornata single. Dopodiché, Elisa ha iniziato a frequentare l’attore Simone Susinna. Una relazione che sembrava andare alla grande fino a poche settimane fa.

Possibile ritorno di fiamma tra Elisa Visari e Andrea Damante

Elisa Visari sarebbe ritornata single. Poche ore fa, la modella è finita al centro dell’attenzione per un’indiscrezione riportata da Deianira Marzano. L’esperta di gossip ha condiviso due segnalazioni che volevano la presenza della donna all’addio al celibato di Ignazio Moser, che sposerà Cecilia Rodriguez il 30 giugno in Toscana. Per questo motivo, alcuni utenti pensano che ci sia in corso un ritorno di fiamma con Andrea Damante. I due hanno pubblicato alcuni video che testimoniano la loro presenza insieme ad Ibiza per festeggiare l’addio al celibato di Ignazio. Che ci sia un ritorno di fiamma? Non resta che attendere i prossimi giorni per vedere cosa succederà.