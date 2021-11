“Andar per frantoi” a Mattinata, organizzato dal Touring Club di Manfredonia

Organizzatore: Club di territorio di Manfredonia

Telefono di riferimento: 348 81 37 728 Frattarolo – 347 47 72 529 Michele De Meo Cellulare: 348 81 37 728

Indirizzo mail: manfredonia@volontaritouring.it

Console accompagnatore: Michele De Meo

L’iniziativa “Andar per frantoi”, giunta alla sua terza edizione, offre un affascinante viaggio tra la coltura e la cultura dell’olio garganico D.O.P della cultivar “Ogliarola Garganica”. Nelle campagne è iniziata la raccolta delle olive, e si avvicina il momento di assaggiare l’olio appena franto, magari su una fetta di pane caldo. Per qualcuno è un’abitudine che rimanda all’infanzia, per altri si tratta di un’esperienza nuova che permette di conoscere un po’ più da vicino questo prezioso alimento.

Programma:

Ore 10.00 Ritrovo dei partecipanti c/o parcheggio autobus ingresso ovest Mattinata (lato Manfredonia)

Ore 10.15 Saluti dell’Assessore all’industria turistica del Comune di Mattinata Avv. Paolo Valente. Inizio visita guidata Azienda Agricola Giorgio per proseguire con mezzi propri al Frantoio Lanzetta. Degustazioni di olio a cura dei frantoi.

Ore 13.00 Pranzo a base di olio novello presso Hotel Ristorante La Rotonda

Ore 16.00 Visita guidata al piccolo Museo etnografico e Quartiere Junno

Ore 18.00 Saluti e fine della visita guidata.

Sebbene novembre per molti rappresenti un po’ tristemente l’inizio dell’autunno e la fine della calda e frizzante stagione estiva, è proprio il periodo in cui si cominciano a raccogliere le olive e a dar vita alla prima frangitura per ottenere il delizioso olio extravergine d’oliva. L’iniziativa “Andar per frantoi”, giunta alla sua terza edizione, proposta dal Touring Club Italiano Club di Territorio di Manfredonia, offre un affascinante viaggio tra la coltura e la cultura dell’olio garganico D.O.P della cultivar “Ogliarola Garganica”. Nelle campagne è iniziata la raccolta delle olive, e si avvicina il momento di assaggiare l’olio appena franto, magari su una fetta di pane caldo. Per qualcuno è un’abitudine che rimanda all’infanzia, per altri si tratta di un’esperienza nuova che permette di conoscere un po’ più da vicino questo prezioso alimento.

Quota di partecipazione Socio TCI € 28.00 Non Socio € 30.00 Fino a 12 anni € 20.00

Prenotazioni Dal 28/11 al 10/11 – email: manfredonia@volontaritouring.it – cell 348 81 37 728 Tel. La quota comprende: Visita guidata, degustazioni d’olio, ingresso al museo e pranzo tipico.