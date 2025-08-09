Ancora venti settentrionali: caldo senza eccessi in Puglia

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

👉🏼 ANCORA VENTI SETTENTRIONALI: CALDO SENZA ECCESSI.

☀️ Continua il periodo con caldo moderato e senza eccessi sulla #Puglia, grazie anche all’insistenza dei venti settentrionali di #maestrale lungo l’Adriatico e di #tramontana sulle zone Salentine e sullo Ionio. Il caldo si farà sentire nelle ore centrali, siamo pur sempre in agosto, ma senza particolare eccessi con massime fino a 32/33 gradi fatta eccezione per le zone interne del Tavoliere e Murgia. Qui potremo toccare i 35/36.

🥵 In questa tornata il caldo asfissiante è altrove, almeno fino a lunedì. La sera poi l’aria sarà perfino fresca senza grandi quantità d’umidità e afa, fatta eccezione per le coste ioniche dove qui l’umidità si farà sentire di più, ma nulla di tropicale.

🌡️ Insomma ci sta andando molto bene anche in questa prima decade di agosto, ma l’estate non è finita e l’anticiclone africano resta in agguato, ma non oggi.

