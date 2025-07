[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ancora incendi a San Giovanni Rotondo: tornano i canadair

Un incendio torna ad aggredire la periferia di San Giovanni Rotondo. Intorno alle 12.40, un’alta colonna di fumo si è levata alle spalle del Monte Castellana, il rilievo che si trova -in prospettiva- dietro all’ospedale “Casa Sollievo della Sofferenza”, per fortuna, sul versante opposto rispetto al policlinico.



Non risulta essere un rogo acceso dolosamente, ma solo la ripresa delle fiamme che si erano levate in zona nei giorni scorsi, favorita da forte vento da ovest che sta imperversando sul territorio.

Sul terreno impervio, sta già lavorando una squadra di 15 Vigili del Fuoco, supportata da un gruppo di volontari antincendio delle associazioni “Gamma 27″e” VAB”.



Proprio a causa della difficoltà di operare a terra, è stato richiesto l’intervento di un Canadair.

Intanto, l’Amministrazione comunale sta monitorando la situazione nel centro istituito in località Pozzo Cavo, in coordinamento con il Direttore delle Operazioni di Spegnimento, per dare ogni supporto alle operazioni antincendio e assumere eventuali provvedimenti necessari alla salvaguardia dei cittadini.