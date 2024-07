Anche Raffaele Spina resta al Manfredonia Calcio

Il Manfredonia Calcio 1932 continua ad investire nella qualità e nella valorizzazione dei giovani talenti.

La società biancoceleste annuncia l’accordo per il rinnovo con il ventiduenne Raffaele Spina, difensore che è stato tra le rivelazioni della seconda parte della stagione culminata con la salvezza diretta.

La stagione di Spina con il Manfredonia Calcio è stata un crescendo di prestazioni convincenti ed tanto impegno con ampi margini di crescita che hanno spinto il club del patron Gianni Rotice a confermarlo in squadra anche per il campionato 24/25.

Per il difensore campano può essere la stagione della definitiva consacrazione sportiva, avendo già alle spalle importanti esperienze nella Juventus (dove ha svolto tutto il percorso delle giovanili fino alla Under 19), per poi passare in prestito prima alla Spal, poi al Torino e dai granata alla Primavera del Pisa. Una gavetta importante che gli consente di approdare in Nazionale, accumulando presenze dalla Under 15 fino alla U18.

Tra le esperienze calcistiche delle ultime stagioni di Spina ci sono Team Nuova Florida e Ligorna (entrambe in D) prima dell’arrivo a Manfredonia nel dicembre 2023.