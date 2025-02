[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Anche Manfredonia alla Bit di Milano, Schiavone: “Il nostro obiettivo è attrarre nuovi flussi turistici”

Il Comune di Manfredonia sarà presente alla BIT – Borsa Internazionale del Turismo, che si terrà a Milano dal 9 all’11 febbraio, ospite della Regione Puglia. Un’occasione unica per promuovere le bellezze del nostro territorio e presentare gli eventi di punta del 2025, con l’obiettivo di attrarre visitatori e operatori del settore turistico.

La BIT di Milano, fiera internazionale tra le più prestigiose dedicate al turismo, è un appuntamento imperdibile per enti, operatori e professionisti del settore e rappresenta un’opportunità strategica per promuovere il patrimonio della città, di fronte ad espositori provenienti da tutto il mondo. L’evento offre opportunità di networking, promozione e sviluppo di nuove collaborazioni. La nutrita delegazione del nostro comune rappresenterà in maniera trasversale l’intero consiglio comunale e la presenza in fiera non avrà alcun onere per i cittadini, tenuto conto che tutti i costi saranno a cura dei partecipanti.

Il Comune di Manfredonia avrà uno spazio dedicato all’interno dello stand regionale per promuovere le sue attrazioni e i suoi eventi più attesi, tra cui:

La 71ª edizione del Carnevale di Manfredonia, patrimonio immateriale della città, capace di unire folklore, spettacolo e cultura.

Tappa Internazionale Optimist, evento destinato a giovani velisti provenienti dal centro e sud Italia valevole per la selezionale ai campionati europei e mondiali

Motosurf World Championship, evento mondiale che si svolgerà durante la prima settimana di Ottobre prossimo presso il porto turistico e che ospiterà famosi atleti di questa spettacolare disciplina acquatica.

“La partecipazione del nostro Comune alla BIT si inserisce in un più ampio progetto di valorizzazione turistica volto a far conoscere le bellezze del territorio e a rafforzare il posizionamento della città come destinazione di riferimento per il turismo esperienziale – dichiara l’Assessore al Turismo Francesco Schiavone –. E’ ora di riportare la nostra città sui palcoscenici che contano, il nostro obiettivo è attrarre nuovi flussi turistici, creando opportunità di sviluppo per il territorio e per gli operatori del settore. Bisogna far conoscere Manfredonia e il suo straordinario patrimonio naturalistico, culturale e gastronomico, attraverso un rinnovato percorso di promozione e partecipazione fieristica che ci permetterà di confrontarci con operatori del settore e creare nuove sinergie”