Amici 26, anticipazioni registrazione 8 ottobre 2026: ospiti, formazione della classe e novità della prima puntata

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La nuova edizione di Amici 26 debutta domenica 11 ottobre 2026, alle 14:00 su Canale5, e il pubblico vuole scoprire tutto ciò che accadrà nella prima puntata. La curiosità cresce: chi saranno gli ospiti? Come verrà formata la classe? Quali docenti guideranno i nuovi allievi? Maria De Filippi prepara un’apertura di stagione che punta a emozionare, presentare i protagonisti e costruire le prime dinamiche del talent più seguito della TV italiana.

Amici 26: gli ospiti della prima puntata dell’11 ottobre

Il primo nome confermato è Lorenzo Salvetti, vincitore dell’ultima edizione. Il suo ritorno ha un valore simbolico forte: salirà sul palco per riconsegnare la coppa e accogliere i nuovi allievi con un discorso di benvenuto. La sua presenza crea un ponte tra chi ha già vissuto il percorso e chi sta per iniziarlo, offrendo un momento che il pubblico ama da sempre. La lista degli ospiti resta in costante aggiornamento, con la possibilità di vedere volti della musica, della danza o della televisione che hanno segnato la storia del programma. La prima puntata punta a unire emozione, racconto e un clima di festa per accompagnare i ragazzi nel loro debutto.

I docenti di Amici 26: conferme e nuove energie per la scuola

La squadra dei docenti rappresenta uno degli elementi più attesi della nuova edizione. Maria De Filippi ha costruito negli anni un gruppo capace di unire competenza, carattere e visione artistica. La puntata dell’11 ottobre offrirà la presentazione ufficiale dei professori di canto e danza, con conferme che il pubblico conosce bene e possibili ingressi che potrebbero cambiare gli equilibri della scuola.

Il ruolo dei docenti è centrale: guidano gli allievi, li mettono alla prova e li spingono a crescere. Ogni anno portano nuove dinamiche e nuovi criteri di valutazione, creando un racconto che accompagna il pubblico per tutta la stagione.

La formazione della classe: chi entrerà nella scuola di Amici 26

Il momento più atteso della puntata è la formazione della classe. I ragazzi che hanno superato le selezioni entreranno finalmente nella scuola, pronti a iniziare un percorso che può cambiare le loro vite. La scelta dei banchi costruisce la narrazione della stagione: ogni allievo porta una storia, un talento e un carattere che influenzeranno le dinamiche del gruppo. La puntata dell’11 ottobre mostrerà le prime esibizioni, le reazioni dei docenti e l’emozione dei ragazzi che ricevono il banco. La classe di Amici 26 sarà composta da cantanti, ballerini e performer pronti a mettersi alla prova in una delle edizioni più attese degli ultimi anni.