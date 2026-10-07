Amici 26, anticipazioni: ecco quando si registra la prima puntata e cosa aspettarsi dal debutto dell’11 ottobre

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La macchina di Amici 26 si rimette in moto e cresce l’attesa per la nuova edizione del talent di Maria De Filippi, pronta a tornare su Canale5 con una puntata che segna l’inizio di un nuovo anno di sfide, emozioni e scoperte. Il pubblico vuole sapere tutto: quando si registra la puntata? Quali novità entreranno in scena? E cosa succederà nel debutto dell’11 ottobre? Le anticipazioni iniziano a delineare un quadro chiaro, mentre la curiosità dei fan continua a salire.

Amici 26: la registrazione della prima puntata è fissata per l’8 ottobre

La prima puntata di Amici 26 verrà registrata giovedì 8 ottobre 2026 negli studi Elios di Roma, il luogo che da anni ospita il talent e le sue storie. La data circolava da giorni, ma ora trova conferma e segna ufficialmente l’avvio della nuova stagione. La registrazione dell’8 ottobre rappresenta il momento in cui la produzione accoglie i nuovi allievi, definisce la classe e introduce le prime dinamiche del programma.

È il giorno in cui Maria De Filippi incontra i ragazzi che entreranno nella scuola, osserva le loro prime esibizioni e costruisce il racconto che il pubblico seguirà per mesi. L’atmosfera negli studi sarà carica di tensione e aspettative: ogni aspirante allievo punta a conquistare un banco, mentre la squadra dei professori si prepara a valutare talento, personalità e potenziale.

Amici 26 debutta l’11 ottobre: la nuova classe e le prime sorprese

Il debutto televisivo di Amici 26 è fissato per domenica 11 ottobre 2026, alle 14:00 su Canale5. La puntata mostrerà la formazione della classe, uno dei momenti più attesi dai fan, che ogni anno seguono con entusiasmo la nascita dei nuovi protagonisti del talent. Maria De Filippi guiderà il racconto con il suo stile diretto e rassicurante, introducendo i ragazzi che hanno superato le selezioni e che si preparano a vivere un percorso che può cambiare le loro vite.

L’edizione 2026 si presenta come una delle più particolari degli ultimi anni: oltre al canto e alla danza, la scuola aprirà spazio a nuove discipline, ampliando il ventaglio delle prove e delle opportunità per gli allievi. Il pubblico scoprirà anche le novità legate ai professori, tra conferme, cambi di ruolo e possibili ingressi che potrebbero modificare gli equilibri della scuola.

Dove seguire Amici 26 e cosa aspettarsi dalle prossime settimane

Amici 26 andrà in onda ogni domenica pomeriggio su Canale5, mentre le puntate resteranno disponibili anche su Mediaset Infinity, dove i fan potranno rivedere le esibizioni e seguire i momenti più intensi della settimana. La nuova edizione promette un mix di talento, emozioni e storie personali che accompagneranno il pubblico fino alla fase serale.

La registrazione dell’8 ottobre e il debutto dell’11 ottobre aprono ufficialmente un percorso che si annuncia ricco di sorprese, scelte decisive e nuovi idoli pronti a conquistare la scena. Il conto alla rovescia è iniziato: Amici 26 sta per tornare e la scuola di Maria De Filippi è pronta ad accogliere una nuova generazione di artisti.