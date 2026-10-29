Amici 26, anticipazioni 1 novembre: esame decisivo per Riccardo, sfida per Gabriele e ospiti della puntata

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La quarta puntata di Amici 26, in onda sabato 1° novembre su Canale 5, si preannuncia particolarmente delicata per alcuni allievi della scuola. A pochi giorni dalla registrazione dello speciale, emergono già le prime anticipazioni su prove, sfide e possibili colpi di scena che potrebbero modificare gli equilibri della classe.

A tenere banco saranno soprattutto le situazioni di Riccardo e Gabriele, chiamati ad affrontare due appuntamenti decisivi per il loro percorso nel talent show di Maria De Filippi. Nel frattempo restano ancora da ufficializzare gli ospiti e i giudici delle gare, dettagli che dovrebbero emergere dopo la registrazione della puntata. Chi rischia maggiormente nella quarta puntata di Amici 26? Quale verdetto attende Riccardo? E quando saranno annunciati ospiti e giudici dello speciale?

Amici 26, Riccardo atteso da un esame decisivo dopo l’ultimo posto in classifica

Uno dei momenti più importanti della puntata riguarderà Riccardo, finito al centro dell’attenzione dopo essersi classificato all’ultimo posto nella gara di ballo.

Per il giovane ballerino è previsto un esame che potrebbe rivelarsi determinante per la sua permanenza nella scuola. Dopo aver eseguito il compito assegnato da Alessandra Celentano, dovrà convincere i professori di meritare ancora il proprio banco.

Il confronto coinvolgerà direttamente anche Lorella Cuccarini, chiamata insieme alla collega a esprimere un giudizio sul futuro dell’allievo. Una situazione che rende Riccardo uno dei protagonisti assoluti della puntata.

Amici 26, Gabriele si gioca il posto nella scuola contro Francesco

Grande attenzione anche per Gabriele, che dovrà affrontare una sfida esterna particolarmente delicata.

Il giovane boxeur sarà chiamato a confrontarsi con Francesco, aspirante allievo deciso a conquistare un posto all’interno della scuola. Il confronto seguirà la stessa formula già vista nelle precedenti prove dedicate agli sportivi e sarà affidato al giudizio di un esperto esterno.

Per entrambi si tratta di un’opportunità importante: da una parte la difesa del proprio banco, dall’altra la possibilità di entrare ufficialmente nella classe di Amici 26.

Amici 26, ospiti e giudici delle gare ancora in aggiornamento

Come da tradizione, nel corso della puntata troveranno spazio anche le gare di canto e ballo, che metteranno alla prova tutti gli allievi della scuola.

I migliori potranno ottenere premi e riconoscimenti, mentre gli ultimi classificati rischieranno conseguenze che potrebbero tradursi in compiti, richiami, sfide o altre decisioni da parte dei professori. Proprio per questo motivo le classifiche continuano a rappresentare uno dei momenti più attesi del programma.

Al momento, però, i nomi degli ospiti e dei giudici chiamati a valutare le gare non sono stati ancora comunicati ufficialmente. Le anticipazioni complete verranno aggiornate dopo la registrazione della puntata del 29 ottobre, quando emergeranno ulteriori dettagli sul cast dello speciale.

Con un esame decisivo, una sfida da dentro o fuori e diversi verdetti ancora da scrivere, la quarta puntata di Amici 26 si prepara dunque a essere uno degli appuntamenti più importanti di questa prima fase del talent.