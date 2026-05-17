Amici 25: televoto totale e regolamento cambiati all’ultimo

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La finale di Amici 25 promette scintille e, stavolta, il colpo di scena non riguarda solo gli allievi. A poche ore dalla diretta del 17 maggio, emergono nuovi dettagli sul regolamento della finalissima che avrebbe mandato in tilt anche i fan storici del talent. Il pubblico da casa diventerà infatti l’unico vero giudice della serata, mentre la giuria perderà il peso decisivo avuto durante tutto il Serale.

Una scelta che starebbe facendo discutere parecchio dietro le quinte di Canale 5, soprattutto dopo le polemiche esplose in semifinale. Intanto i fan si stanno già mobilitando sui social e il rischio ribaltoni appare più concreto che mai.

Televoto decisivo e tensione dietro le quinte

Secondo il regolamento circolato online su alcuni siti come Coming Soon, la finale di Amici 25 sarà interamente affidata al televoto. I giudici verranno di fatto “depotenziati” e ogni eliminazione sarà decisa esclusivamente dal pubblico da casa. Una svolta che cambia completamente gli equilibri costruiti nelle ultime settimane del Serale.

Il primo snodo della serata riguarderà la sfida tra Lorenzo e Angie, ancora in bilico per l’ultimo posto disponibile in finale. Ma il vero retroscena riguarda proprio il peso dei fan sui social: secondo indiscrezioni vicine alla produzione, nelle ultime 48 ore sarebbero stati registrati numeri altissimi di mobilitazione online, con gruppi Telegram e community TikTok già organizzati per il televoto flash.

Dietro questa rivoluzione del regolamento, sempre secondo rumor che circolano negli ambienti televisivi, ci sarebbe anche la volontà di evitare nuove polemiche dopo la semifinale contestata. La decisione di lasciare tutti gli allievi ancora in corsa aveva infatti scatenato accuse di “pongo-regolamento” e favoritismi sui social.

Intanto cresce anche la tensione sui favoriti. Alessio resta il nome più quotato dai bookmaker, ma nelle ultime ore starebbe avanzando forte anche Emiliano, mentre Lorenzo potrebbe rappresentare il clamoroso outsider capace di ribaltare tutto grazie al sostegno del web.

Non è passato inosservato nemmeno il cambio di programmazione: Mediaset ha spostato eccezionalmente la finale da sabato a domenica 17 maggio, una scelta strategica che secondo molti avrebbe l’obiettivo di massimizzare il pubblico e aumentare il peso del televoto live.