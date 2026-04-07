Amici 25, Plasma eliminato: dietro c’è un segreto

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Una serata destinata a far discutere ben oltre il verdetto finale. L’uscita di Plasma dal Serale di Amici 25, arrivata al termine del ballottaggio contro Angie e Caterina Lumina, ha segnato uno dei momenti più commentati della puntata, tra performance sotto pressione e tensioni tra i professori. Solo dopo l’eliminazione, però, è venuto fuori un retroscena finora rimasto nell’ombra: un problema di salute del cantante, tenuto riservato fino a quel momento da Maria De Filippi, che cambia la lettura del suo percorso nel programma.



Serale Amici, la sfida decisiva nella casetta

Seguendo il meccanismo ormai consolidato del Serale, i tre allievi finiti al ballottaggio si sono ritirati in casetta per attendere l’esito finale. Un passaggio sempre delicato, vissuto lontano dal palco e dall’attenzione diretta dello studio, dove la tensione cresce nell’attesa del verdetto definitivo.

Nel silenzio della casetta, lontano dalle luci del palco, Plasma ha mostrato il lato più fragile del suo percorso. Senza filtri, ha condiviso con gli altri allievi pensieri e paure, lasciando emergere tutta la pressione accumulata nelle settimane del Serale. Un momento autentico, in cui la competizione ha lasciato spazio alla consapevolezza di ciò che la musica rappresenta davvero per lui.

Le polemiche sulle difficoltà vocali

Plasma è finito più volte al centro delle critiche, soprattutto da parte di Anna Pettinelli, che ha evidenziato alcune incertezze legate all’intonazione durante le sue esibizioni. Osservazioni che, fino a quel momento, erano sembrate legate esclusivamente alla performance artistica.

Solo nel momento conclusivo, però, Maria De Filippi ha portato alla luce un dettaglio rimasto finora nascosto: al cantante era stato diagnosticato un polipo alle corde vocali, una condizione in grado di incidere in modo significativo sulla resa vocale. Nonostante ciò, Plasma ha deciso di non interrompere il percorso, scegliendo di restare in gara e continuare a esibirsi fino all’eliminazione nella terza puntata del Serale.

Una rivelazione che oggi cambia prospettiva sull’intero cammino del concorrente, dando un peso diverso alle difficoltà emerse nelle ultime settimane e riaprendo il dibattito tra pubblico e addetti ai lavori.