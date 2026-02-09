Anna Pettinelli molestata a vent’anni: “Il senso di schifo mi è rimasto addosso”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Tra gli ospiti di ieri a Verissimo anche Anna Pettinelli, la prof di Amici di Maria De Filippi ha rivelato una dolorosa vicenda che risale a quando aveva solamente vent’anni.

Cosa ha detto? A Silvia Toffanin ha raccontato di essere stata molestata durante un colloquio di lavoro. Era una persona potente dal punto di vista lavorativo, quando si è avvicinato a lei l’ha abbracciata e ha provato a baciarla. Lei era davvero molto giovane e non ha denunciato l’accaduto, a detta sua non si è mai pronti quando si affronta una cosa di questo tipo.

Doloroso racconto di Anna Pettinelli a Verissimo: la speaker è stata molestata in passato

Alla nota speaker radiofonica è successo una sola volta, ha poi detto che è successo anche a molte sue colleghe. Quell’episodio l’ha davvero segnata, infatti continua a ricordarlo con molta sofferenza nonostante sia trascorso molto tempo.

Nello studio di Verissimo Anna Pettinelli ha svelato: “Sono passati cinquant’anni, ma il senso di schifo mi è rimasto addosso“. Ha fatto poi sapere che da quel momento non è più andata ad un appuntamento lavorativo da sola, si faceva sempre accompagnare da un agente.˜