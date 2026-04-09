Amici 25, anticipazioni quarta puntata serale 11 aprile 2026: due ballerini e una cantante al ballottaggio finale per l'eliminazione, chi rischia?

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Il Serale di Amici 25 entra sempre più nel vivo e, con la quarta puntata in onda sabato 11 aprile 2026 su Canale 5, il percorso degli allievi si fa decisivo. Dopo la registrazione del 9 aprile, infatti, emergono dettagli precisi su manche, ballottaggi e ospiti.

Di seguito, tutte le anticipazioni della serata.

Amici 25, anticipazioni puntata 11 aprile 2026: Alessio a rischio eliminazione

La quarta puntata del serale di Amici 25 in onda l’11 aprile 2026 si apre con la prima manche che vede contrapposti Zerbi-Celentano contro Emanuel Lo e Anna Pettinelli. A vincere sono gli Zerbi-Cele, che conquistano il primo punto della serata.

Il guanto di sfida tra Nicola e Alessio, voluto da Alessandra Celentano, mette in evidenza versatilità e tecnica. Nicola ottiene la vittoria dopo una prova su più stili, mentre si accende una discussione sull’equità della sfida. La maestra ribadisce la validità del guanto.

Nel canto, Gard supera Caterina con “Whenever” e presenta il suo inedito. Emiliano batte Kiara. Al ballottaggio finiscono Gard e Alessio: quest’ultimo perde e, dopo l’esibizione con i professionisti su “I love it”, finisce a rischio eliminazione.

Amici 25 Serale: Alessio, Caterina e Alex al ballottaggio finale

La seconda manche vede prevalere Lorella Cuccarini e Veronica Peparini. Angie supera Elena sulle note di “Mi sei scoppiato dentro al cuore”, mentre la prova tra Riccardo e Alex viene annullata per parità. Al ballottaggio vanno Caterina, Emiliano ed Elena: a rischio eliminazione nella quarta puntata del serale di Amici 25 dell’11 aprile 2025 finisce Caterina.

Nella terza manche si affrontano nuovamente le stesse squadre e stavolta vincono gli Zerbi-Cele per 2 a 1. Alex supera Emiliano nel guanto latino, mentre Elena vince contro Alex nel canto con “Mariposa”.

Il ballottaggio finale coinvolge Alessio, Caterina e Alex. Le esibizioni segnano un momento decisivo: Alessio balla sulle note di “90 minuti” con Samu Segreto, Alex si esibisce su “Arrogante” e Caterina canta “Take my breath away”.

Il nome dell’eliminato non viene comunicato in studio. L’annuncio arriva in casetta, quindi il pubblico dovrà attendere la messa in onda per conoscere chi lascia definitivamente il programma.

Durante la puntata spazio anche al gioco “Password” condotto da Alessandro Cattelan. Vincono Amadeus e Orietta Berti, mentre Anna Pettinelli e Pierpaolo Spollon affrontano la penitenza, con un siparietto che coinvolge anche Rudy Zerbi.

Ospiti quarta puntata: tutti i protagonisti in studio

La quarta puntata del Serale di Amici 25 prevede una ricca presenza di ospiti. In giuria confermati Amadeus, Gigi D’Alessio ed Elena D’Amario, con la partecipazione speciale di Cristiano Malgioglio.

Tra gli ospiti musicali arriva J-Ax con “Italia Starter Pack”. In studio anche Orietta Berti e Pierpaolo Spollon.

Spazio anche alla comicità con Vincenzo Comunale, mentre Alessandro Cattelan gestisce i momenti di intrattenimento.