Uomini e Donne, polemiche a non finire! Maria De Filippi costretta a intervenire

Nel corso della puntata odierna di Uomini e Donne, Ernesto Russo torna a far parlare di sé. L’atmosfera si scalda quando il cavaliere manifesta il suo disappunto sul fatto che Raffaella abbia trascorso la serata precedente con Marcello Messina, anziché con lui. Questo scambio di parole si trasforma presto in un confronto acceso tra i due. Nel mentre Tina Cipollari entra in studio con una scopa e una paletta, manifestando il suo nervosismo e iniziando a pulire il pavimento per rimuovere i petali della scelta di Brando e Raffaella.

La tensione si fa sempre più palpabile quando Raffaella, sul palco di Uomini e Donne, spiega di provare sentimenti diversi sia per Ernesto che per Marcello. Tuttavia, la dama evidenzia che Marcello potrebbe non essere pronto per una nuova relazione. Nel frattempo, Ernesto si scaglia contro Marcello, interrompendo bruscamente la conoscenza con Raffaella e lamentandosi per il mancato bacio tra di loro e per il recente incontro della donna con Marcello.

La discussione si fa sempre più intensa quando Ernesto definisce Marcello “una persona negativa”, suscitando diverse reazioni tra il pubblico dello show televisivo. Mentre alcuni apprezzano la sua franchezza, molti lo criticano per la sua arroganza e presunzione. Nonostante ciò, Ernesto continua a manifestare la sua opinione, interagendo anche con altri partecipanti dello studio.

Tuttavia, la situazione si complica ulteriormente quando Ernesto si confronta con Tiziana, accusandola di essere falsa e raccontando che la donna gli aveva chiesto il suo numero di telefono prima di poi dichiarare in studio che non le piaceva. La puntata prosegue con altre dinamiche, tra cui l’entrata in scena di Adriano e Luna, che condividono un momento romantico annunciando la loro relazione.

Uomini e Donne, caos in studio! Cos’è successo

Parallelamente, il nuovo tronista Daniele Paudice genera ulteriori polemiche, attirando l’attenzione sia degli spettatori che dei social network. Le sue critiche dirette alle corteggiatrici presenti al suo cospetto alimentano il dibattito, dividendo il pubblico tra chi lo ritiene troppo arrogante e chi apprezza la sua schiettezza. Daniele continua a sottolineare la sua percezione sulle ragazze, ignorando le loro repliche e concentrando l’attenzione su una sola corteggiatrice che sembra interessata a lui.

Tuttavia, Maria De Filippi interviene per mettere le cose in chiaro, evidenziando che Daniele ha un carattere particolare e che le reazioni delle corteggiatrici sono comprensibili. La puntata si conclude con il dopo scelta di Brando e Raffaella, che festeggiano la nascita della loro relazione.