Ambiente, legalità e futuro del territorio: grande partecipazione al convegno del Rotary Club Manfredonia
AMBIENTE, LEGALITA’ E FUTURO DEL TERRITORIO: GRANDE PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO DEL ROTARY CLUB MANFREDONIA
Una serata di alto profilo culturale e istituzionale quella vissuta ieri a Palazzo Celestini in occasione del convegno “Reati ambientali e urbanistici: responsabilità e prevenzione nei territori complessi”, organizzato dal Rotary Club Manfredonia.
Una partecipazione numerosa e attenta ha confermato quanto questi temi siano oggi più che mai centrali per il nostro territorio e per il futuro della nostra comunità.
Ringraziamenti agli Ordini Professionali e alle Associazioni
Un sentito ringraziamento va agli Ordini professionali patrocinanti e alle realtà che hanno collaborato:
- Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Foggia (Francesco Trigiani, Tiziano Bibbò);
- Ordine degli Avvocati di Foggia (Nadia Di Sabato);
- Ordine degli Ingegneri della Provincia di Foggia;
- Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Foggia (Piero Rinaldi);
- Unione degli Avvocati di Manfredonia (Giovanni Bisceglia, Paola Ciuffreda, Genny Sacco);
- Associazione Manfredonia Futura.
Grazie per il contributo, la collaborazione e la sensibilità dimostrata verso una tematica tanto delicata quanto attuale. Un particolare ringraziamento alla Prof.ssa Cecilia Simone, Vice Sindaco e Assessore del Comune di Manfredonia, per i saluti istituzionali e la vicinanza dimostrata all’iniziativa.
Contributi scientifici e istituzionali
Straordinario il contributo dei relatori, che con competenza, puntualità e grande chiarezza hanno approfondito aspetti fondamentali legati alla tutela ambientale e alla legalità urbanistica:
- Prof.ssa Francesca Cangelli – Università di Foggia;
- Prof. Gianluca Ruggiero – Università del Piemonte Orientale;
- Prof. Giandomenico Salcuni – Università di Foggia.
Un ringraziamento speciale al Dott. Enrico Infante, Procuratore della Repubblica di Foggia, per il suo autorevole intervento conclusivo.
L’impegno del Rotary
Il Rotary Club Manfredonia continuerà a essere vicino al territorio e alle problematiche che segnano profondamente la nostra comunità. Quando si parla di reati ambientali, non possiamo dimenticare ciò che Manfredonia ha vissuto nel post-Enichem e le conseguenze che ancora oggi il territorio porta sulle proprie spalle.
Affrontare questi temi significa costruire consapevolezza, cultura della legalità e responsabilità collettiva. Sono profondamente orgoglioso della riuscita di questo evento. Promuovere occasioni di confronto, approfondimento e sensibilizzazione su temi fondamentali per il nostro territorio rappresenta un obiettivo importante e concreto per la crescita della nostra amata città.
L’evento ha segnato un punto di incontro importante tra le istituzioni accademiche, la magistratura e i professionisti che operano sul territorio.
Considerando quanto emerso dagli interventi, in particolare sulla gestione post-Enichem, ritieni che la città abbia bisogno di un organismo di monitoraggio permanente che unisca società civile e istituzioni per prevenire abusi ambientali e urbanistici?