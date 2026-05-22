Ambiente, legalità e futuro del territorio: grande partecipazione al convegno del Rotary Club Manfredonia

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AMBIENTE, LEGALITA’ E FUTURO DEL TERRITORIO: GRANDE PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO DEL ROTARY CLUB MANFREDONIA

Una serata di alto profilo culturale e istituzionale quella vissuta ieri a Palazzo Celestini in occasione del convegno “Reati ambientali e urbanistici: responsabilità e prevenzione nei territori complessi”, organizzato dal Rotary Club Manfredonia.

Una partecipazione numerosa e attenta ha confermato quanto questi temi siano oggi più che mai centrali per il nostro territorio e per il futuro della nostra comunità.

Ringraziamenti agli Ordini Professionali e alle Associazioni

Un sentito ringraziamento va agli Ordini professionali patrocinanti e alle realtà che hanno collaborato:

Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Foggia (Francesco Trigiani, Tiziano Bibbò);

(Francesco Trigiani, Tiziano Bibbò); Ordine degli Avvocati di Foggia (Nadia Di Sabato);

(Nadia Di Sabato); Ordine degli Ingegneri della Provincia di Foggia ;

; Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Foggia (Piero Rinaldi);

(Piero Rinaldi); Unione degli Avvocati di Manfredonia (Giovanni Bisceglia, Paola Ciuffreda, Genny Sacco);

(Giovanni Bisceglia, Paola Ciuffreda, Genny Sacco); Associazione Manfredonia Futura.

Grazie per il contributo, la collaborazione e la sensibilità dimostrata verso una tematica tanto delicata quanto attuale. Un particolare ringraziamento alla Prof.ssa Cecilia Simone, Vice Sindaco e Assessore del Comune di Manfredonia, per i saluti istituzionali e la vicinanza dimostrata all’iniziativa.

Contributi scientifici e istituzionali

Straordinario il contributo dei relatori, che con competenza, puntualità e grande chiarezza hanno approfondito aspetti fondamentali legati alla tutela ambientale e alla legalità urbanistica:

Prof.ssa Francesca Cangelli – Università di Foggia;

– Università di Foggia; Prof. Gianluca Ruggiero – Università del Piemonte Orientale;

– Università del Piemonte Orientale; Prof. Giandomenico Salcuni – Università di Foggia.

Un ringraziamento speciale al Dott. Enrico Infante, Procuratore della Repubblica di Foggia, per il suo autorevole intervento conclusivo.

L’impegno del Rotary

Il Rotary Club Manfredonia continuerà a essere vicino al territorio e alle problematiche che segnano profondamente la nostra comunità. Quando si parla di reati ambientali, non possiamo dimenticare ciò che Manfredonia ha vissuto nel post-Enichem e le conseguenze che ancora oggi il territorio porta sulle proprie spalle.

Affrontare questi temi significa costruire consapevolezza, cultura della legalità e responsabilità collettiva. Sono profondamente orgoglioso della riuscita di questo evento. Promuovere occasioni di confronto, approfondimento e sensibilizzazione su temi fondamentali per il nostro territorio rappresenta un obiettivo importante e concreto per la crescita della nostra amata città.

L’evento ha segnato un punto di incontro importante tra le istituzioni accademiche, la magistratura e i professionisti che operano sul territorio.

Considerando quanto emerso dagli interventi, in particolare sulla gestione post-Enichem, ritieni che la città abbia bisogno di un organismo di monitoraggio permanente che unisca società civile e istituzioni per prevenire abusi ambientali e urbanistici?