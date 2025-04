Amanda Lecciso e Iago Garcia insieme a Lecce: il video sui social non lascia dubbi

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Amanda Lecciso e Iago Garcia sono stati tra i protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello. I due si sono messi in luce per il loro carattere all’interno della casa più spiata d’Italia. Di recente, l’attore spagnolo e la sorella di Loredana sono finiti al centro del gossip per alcune indiscrezioni che li vorrebbero innamorati. I due sono stati immortalati in più di un’occasione a cena fuori, tanto da suscitare i sospetti del fan del Grande Fratello. A rivelare come stanno le cose tra Amanda Lecciso e Iago Garcia sono arrivate le parole di Alfonso Signorini, che durante il suo programma Boom ha fatto una rivelazione clamorosa. Il conduttore di Mediaset ha dichiarato le seguenti parole: “ti do uno spoiler, tra Amanda e Iago sta incominciato a esserci una bella frequentazione”. I due ex concorrenti sarebbero diventati una coppia dopo la fine del reality show.

Iago Garcia si trova a Lecce da Amanda Lecciso

Nel corso delle ultime ore, Amanda Lecciso e Iago Garcia sono tornati a far parlare di sé. In particolare, l’attore spagnolo conosciuto in Italia per le sue partecipazioni a note soap opera come Una vita e Il Segreto e la sua vittoria a Ballando con le stelle ha postato alcune storie sul suo profilo Instagram che stanno facendo parlare i fan. In una di queste, l’uomo si troverebbe in compagnia della sorella di Loredana nella sua Lecce. L’attore spagnolo ha postato un video in cui riprende l’ex concorrente dondolarsi su di un’amaca. Il filmato ha fatto in breve tempo il giro della rete, tanto da suscitare la reazione di Deianira Marzano, che ha scritto su Instagram: “Si sono fidanzati” rispondendo al commento di un fan.