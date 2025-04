Grande Fratello, Amanda Lecciso e Iago Garcia è nato l’amore, Alfonso Signorini: “Si stanno frequentando”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Secondo alcune indiscrezioni Amanda Lecciso si sarebbe innamorata di un ex compagno d’avventura. Si è da poco conclusa l’edizione 2025 del Grande Fratello, vinta da Jessica Morlacchi, la cantante che ha avuto un percorso altalenante all’interno del programma. Tra le protagoniste di quest’edizione c’è anche Amanda Lecciso, che si è messa in mostra solo nelle ultime puntate. La sorella di Loredana Lecciso ha fatto un percorso brillante senza lasciarsi andare all’amore. A quanto pare appena varcata la porta rossa, la donna avrebbe instaurato un rapporto particolare con un ex inquilino. Si tratta di Iago Garcia, attore spagnolo conosciuto in Italia per aver interpretato un ruolo in Una vita e Il Segreto. I due ex concorrenti del Grande Fratello sono stati avvisati a Roma in atteggiamenti intimi come riportato da Deianira Marzano, nota esperta di gossip.

Grande Fratello, Amanda Lecciso e Iago Garcia si stanno frequentando

Amanda Lecciso e Iago Garcia avrebbero iniziato una conoscenza subito dopo la fine del Grande Fratello. I due sono stati immortalati spesso a cena insieme. In una di queste occasioni, un testimone ha rivelato a Deianira Marzano di averli visti scambiarsi dei baci. Una storia d’amore che sarebbe stata confermata da Stefania Orlando ed anche da Alfonso Signorini, il direttore di Chi. Proprio il conduttore ha ospitato Loredana Lecciso nel corso dell’ultima puntata del suo programma Boom. In questo frangente, l’uomo ha fatto una rivelazione su Amanda e Iago, tanto da dichiarare: “ti do uno spoiler, tra Amanda e Iago sta incominciato a esserci una bella frequentazione”. Di qui, è arrivata la risposta della compagna di Albano, la quale ha ammesso di aver sentito sua sorella un paio di giorni fa ed era a cena con l’attore spagnolo.