Amadeus ufficiale lascia la Rai, l’annuncio al dg Rossi

Amadeus ufficiale lascia la Rai arriva il tanto atteso comunicato ufficiale, dopo i rumors dei giorni scorsi che annunciavano l’indiscrezione del passaggio di Amadeus al canale Nove. Questa mattina il conduttore si è recato presso l’ufficio del dg Rai Rossi per annunciare che non rinnoverà quindi il suo contratto dopo la scadenza del 31 agosto prossimo.

Il colloquio con il dg Giampaolo Rossi, è stato molto cordiale, Amadeus ha semplicemente ufficializzato ciò che aveva deciso nei giorni scorsi, affermando che a 60 anni cerca nuove sfide. Molto probabile quindi che tra poco verrà ufficializzato il passaggio al Canale NOVE.

La RAI avrebbe anche dato la disponibilità a degli sforzi economici, ma a quanto pare per il conduttore di Affari Tuoi e degli ultimi cinque festival di Sanremo il problema non era di carattere economico, ma una questione di nuovi stimoli.

Secondo le indiscrezioni delle ultime settimane il canale NOVE gli avrebbe offerto la direzione artistica della rete e di alcuni spettacoli di intrattenimento, tra i quali si vocifera di affidargli la nuova edizione di X-Factor che passerebbe quindi da Sky a Warner Bros. Inoltre per lui un nuovo game show in prime time.

Significativo che negli ultimi anni alcuni dei pezzi pregiati della Rai stiano lasciando Tele Meloni. Una rete che probabilmente è divenuta “troppo politica” e poco aperta a tutti. Sulla questione Fiorello invece nessuna certezza. Il Programma di Fiorello, Viva Rai 2 andrà in onda fino al prossimo 10 Maggio, anzi nella puntata conclusiva sono attesi proprio i suoi amici di sempre Amadeus e Jovanotti. In quei giorni ci sarà anche il torneo ATP di Roma e non è detto che anche Sinner possa prendere parte alla puntata conclusiva. Fiorello ha affermato che dopo la fine di Viva Rai 2 deciderà cosa ne sarà del suo futuro.

La Rai nei mesi scorsi aveva anche proposto alla coppia Fiorello e Amadeus di creare un varietà in prima serata. Saltano tutti i piani. Vedremo cosa accadrà nelle prossime settimane.