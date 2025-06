Alvaro Vitali: le parole dure del suo amico contro Stefania Corona, Lino Banfi e altri attori

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il funerale di Alvaro Vitali, icona del cinema italiano e famoso per il suo ruolo di Pierino, si è rivelato un momento di grande delusione e amarezza, secondo quanto raccontato da Claudio Di Napoli, suo amico e regista. Nonostante i numerosi messaggi di affetto sui social e il ricordo di personaggi pubblici come Matteo Salvini, in chiesa erano presenti solo circa 150-200 persone, tra cui l’unico volto noto del cinema: Carlo Verdone.

Di Napoli contro Lino Banfi, Enrico Montesano e Stefania Corona

La mancanza di colleghi e amici di lunga data ha colpito profondamente Di Napoli, che si aspettava di vedere Lino Banfi, Enrico Montesano, Nadia Bengala e altri, tutti assenti. Anche figure di rilievo come il sindaco e rappresentanti del mondo dello spettacolo e dello sport non si sono presentati, lasciando trasparire un senso di abbandono nei confronti dell’attore. Solo Verdone ha espresso pubblicamente il suo affetto e il suo rispetto.

Tra i presenti, Stefania Corona, la moglie di Vitali, con il suo nuovo compagno, ha attirato l’attenzione. La sua presenza, in prima fila, ha suscitato emozione e dolore, in particolare per l’amico di Vitali, che ha ricordato la volontà dell’attore di riconquistarla prima della sua scomparsa. La scena ha evidenziato come Vitali, nonostante la popolarità, si fosse sentito abbandonato anche nel momento più difficile. “Era in prima fila. E accanto a lei c’era il suo nuovo compagno. Vederli lì insieme, proprio nei primi banchi, mi ha fatto male. Mi è tornato in mente un episodio che non riesco a dimenticare: la domenica prima dell’ultimo ricovero, Alvaro si era messo d’accordo con un amico per comprarle una borsa di un noto stilista. Diceva che voleva invitarla a cena, sorprenderla, provare a riconquistarla partendo proprio da quel regalo. È stato ricoverato prima che riuscisse a farsela consegnare e a regalarla. Non si era mai davvero rassegnato alla fine del loro rapporto” ha dichiarato Di Napoli a Fanpage.