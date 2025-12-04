Attualità Manfredonia

Allagamenti sulla SP 58: Circolazione rallentata tra Manfredonia e San Giovanni Rotondo

Redazione4 Dicembre 2025
⚠️ Allagamenti sulla SP 58: Circolazione rallentata tra Manfredonia e San Giovanni Rotondo

Il maltempo delle ultime ore sta provocando allagamenti in diversi tratti della SP 58, causando forti rallentamenti. La strada resta aperta, ma alcuni punti della carreggiata sono completamente invasi dall’acqua e l’asfalto risulta compromesso.

👉 Percorsi alternativi consigliati:

– SS 89 Foggia–Manfredonia

– SP 45 bis verso il Santuario

⚠️ Si raccomanda:

evitare gli spostamenti se non strettamente necessari e seguire gli aggiornamenti ufficiali.

🚧 La situazione è sotto monitoraggio: seguiranno comunicazioni

