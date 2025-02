Alfonso D’Apice rompe il silenzio dopo il Grande Fratello: “Ore molto difficili”, stasera torna nella casa

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il percorso di Alfonso D’Apice al Grande Fratello si è concluso lunedì 17 febbraio 2025, l’ex gieffino infatti è stato eliminato lasciando l’amaro in bocca a molti telespettatori. Nemmeno la fidanzata Chiara Cainelli ha reagito bene di fronte alla sua uscita, dopo la diretta si è infatti sfogata in lacrime dicendo che non riusciva ad accettarlo.

Prima di uscire dalla casa più spiata d’Italia l’ex gieffino ha sganciato una bomba che ha messo a rischio la relazione tra MariaVittoria Minghetti e Tommaso Franchi. Ha infatti rivelato che a dicembre lei gli aveva chiesto del tempo per lasciare il fidanzato e iniziare una frequentazione con lui. Stasera Alfonso D’Apice tornerà al Grande Fratello per un confronto ed è probabile che il faccia a faccia sarà proprio con la coppia.

Alfonso D’Apice eliminato dal Grande Fratello: le prime parole dell’ex gieffino dopo il reality

Sono passati già alcuni giorni da quando ha dovuto abbandonare la casa più spiata d’Italia. Nelle scorse ore Alfonso D’Apice ha rotto il silenzio sul suo profilo Instagram per ringraziare tutti coloro che lo hanno sostenuto. Ai suoi tantissimi fan ha fatto sapere che partecipare al Grande Fratello è stata un’avventura fantastica, durante la quale ha sempre dato il massimo.

A detta sua nella casa più spiata d’Italia è entrato con il desiderio di farsi conoscersi davvero e ha scelto di essere onesto, autentico e trasparente. L’ex gieffino ha continuato dicendo che non ha alcun rimpianto perché ha preso con il cuore ogni sua decisione e anche fuori continuerà sempre a dire la verità.

Alfonso D’Apice ha poi svelato: “Queste prime ore fuori dalla Casa sono state molto difficili. Rientrando, ho compreso tante cose su cui voglio riflettere con calma”. Al momento sta vivendo un turbinio di emozioni, tra delusione e gioia, però presto tornerà con il sorriso e più forte di prima. L’ex gieffino ha poi concluso dicendo che sente moltissimo la mancanza della sua Chiaretta.