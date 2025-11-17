Alex Belli ha denunciato l’ex moglie per diffamazione: “Non mi ha mai chiesto scusa”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Alex Belli e Delia Duran hanno da poco annunciato una bellissima notizia, sono in attesa del loro primo figlio, sarà un maschietto. I due sognavano da moltissimo tempo di diventare genitori, hanno provato per ben cinque anni ad avere un figlio e finalmente la gravidanza è arrivata.

L’attore ha parlato della gravidanza in un’intervista concessa a Fanpage. Tra le varie cose ha parlato anche della sua ex moglie, Katarina Raniakova e ha svelato di averla denunciata per diffamazione. Il motivo? Perché ha trovato di cattivo gusto alcune sue dichiarazioni.

Alex Belli attacca l’ex moglie: l’attore confessa di averla denunciata

L’ex gieffino ha fatto sapere di non aver mai raccontato i problemi o gli insuccessi della sua ex moglie, nei suoi confronti ha sempre avuto un enorme rispetto. Lei in passato ha detto che lui non poteva avere figli, Belli ci ha tenuto a precisare che è falso. Ha poi aggiunto: “Non ho mai avuto alcun tipo di problema. Semmai possono esistere incompatibilità genetiche, ma nient’altro”.

Riferendosi a Katarina Raniakova ha rivelato che non gli ha mai chiesto scusa per le cose che ha detto sul suo conto, però per lui va bene così ormai. Alex Belli tra le varie cose ha anche detto che l’ex moglie non si è congratulata con lui per la gravidanza, d’altronde non hanno quel tipo di rapporto.