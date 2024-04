Alessandro Greco per il dopo Amadeus? Le sue dichiarazioni

La partenza di Amadeus dalla Rai ha scatenato una serie di conseguenze. In queste ultime ore, sta circolando il nome di un conduttore che potrebbe sostituire Amadeus che ha deciso di traslocare su Canale Nove dal prossimo autunno. I piani alti di Viale Mazzini infatti sono alla ricerca di un nome per sostituirlo ad Affari Tuoi. Il più quotato sembrerebbe essere Stefano De Martino sebbene in queste ore si stia facendo il nome di Alessandro Greco. Il conduttore ha parlato con Fanpage ed ha fatto il punto della sua stagione. L’uomo ha risposto a quelle persone che lo vorrebbero al timone di Affari Tuoi, tanto da dichiarare: “Da molto tempo a questa parte, ogni volta che si presenta un’opportunità io percepisco questa generosità, questa stima e questo gradimento da parte delle persone.”

Alessandro Greco, rotto il silenzio sul suo futuro dopo l’addio di Amadeus dalla Rai

Intervistato da Fanpage, Alessandro Greco ha parlato del suo futuro televisivo ammettendo che c’è stato solo un contatto con la produzione di Unomattina Estate. In merito a ciò, il conduttore ha dichiarato le seguenti parole: “Io ho dato la mia disponibilità. C’è solo questo, per adesso. Non c’è ancora nulla di ufficiale.” L’uomo ha poi parlato del passaggio di Amadeus a Discovery. Il conduttore ha augurato al collega di trarre ogni bene da questa svolta professionale. Alla domanda, se lo vedremo più spesso in televisione dopo l’addio di Amadeus dalla Rai, Alessandro Greco ha detto di essere a disposizione in base alle scelte che si fanno per la tipologia del prodotto. L’uomo ha spiegato: “Nell’ambito del professionismo c’è una specificità che riguarda ognuno di noi. Carlo Conti ha la sua specificità, Amadeus la sua, io la mia e alla fine il movimento che può fare uno rispetto all’altro non è che aumenta o diminuisce in base alle opportunità dell’uno o dell’altro.”