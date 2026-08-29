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Alessandro Di Battista in gravi condizioni. Cosa è successo

Alessandro Di Battista è ricoverato a Cuba in condizioni critiche.

Il «Fatto Quotidiano» scrive che l’ex deputato è stato ricoverato nella serata di venerdì a L’Avana, dove si trova per realizzare un reportage per la testata, dopo aver accusato un forte mal di testa e aver avuto un malore. Sarebbe arrivato in ospedale «in gravi condizioni». Le condizioni sono definite «gravi» anche da fonti citate dall’Ansa. Ex deputato del Movimento 5 stelle e oggi vicepresidente dell’associazione Schierarsi, Di Battista ha compiuto 48 anni il 4 agosto.