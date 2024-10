Alessandro Borghese e il suo “4 Ristoranti” a Cerignola, vittoria per “U Vulesce” di Rosario Didonna?

Alessandro Borghese è in queste settimane alle prese con le riprese della nuova stagione del suo fortunato programma “Quattro Ristoranti” che va in onda su Sky e su TV8 in chiaro ogni giorno.

Il programma dello chef che può “confermare o ribaltare la situazione” è giunto alla sua decima stagione, in questa stagione ha fatto capolino anche a Cerignola. Sui social girano vari video in cui si fa festa presso il ristorante “U Vulesce” del noto Rosario Didonna.

Sono solo indiscrezioni ovviamente ma con molta probabilità il rinomato ristorante di Cerignola ha vinto una delle puntate della decima edizione di “Quattro Ristoranti” di Alessandro Borghese, non conosciamo nient’altro, ma le immagini che abbiamo trovato sui social sono inequivocabili: