Aldo Corbo (titolare del Centro dentale Corbo), una storia di successi e sorrisi

Spesso si usa il termine “visionario” con grande disinvoltura volendo indicare chi si ritiene essere stato capace di vedere lì, dove altri non vedono. Normalmente si identifica come visionario colui il quale fa delle utopie( almeno ritenute tali da altri) delle realtà.

Nel nostro caso non vi è termine più adatto per identificare il protagonista di questo articolo. Stiamo parlando di Aldo Corbo, oggi a ragion veduta, definito il “re” del turismo dentale in Italia.

Aldo Corbo è stato il primo a credere nella coniugazione “ bellezze del territorio – cure dentali” osservando un fenomeno che venti anni fa era solo all’inizio, che vedeva nutriti gruppi di Italiani recarsi all’estero per farsi curare i denti o farsi applicare delle protesi i cui costi sembravano essere inferiori a quelli praticati in Italia. In questo contesto Aldo Corbo , imprenditore sanitario, realizza una prima struttura, un centro dentale in grado di competere con le sedicenti cliniche che all’estero promettevano risultati che spesso non coincidevano con quanto promesso.

Abbinare il suo progetto al territorio in cui insiste, per Aldo Corbo diventa gioco facile, e dalla sua Canicattì in provincia di Agrigento, parte la sfida alla cliniche dentali di tutta Europa.

Il territorio ha tutte le caratteristiche che il progetto necessità, il più grande patrimonio archeologico del mondo a pochi chilometri, la famosa valle dei Templi, e la costa siciliana più bella dell’itera Isola. Il gioco è fatto; Grossi investimenti in strutture e tecnologie.

La composizione di un team di grandi professionisti e la capacità manageriale di Aldo Corbo fanno il resto.

Oggi Aldo Corbo è il leader indiscusso del settore. Moltissime le riviste specializzate e non, che hanno dedicato all’imprenditore siciliano intere pagine e fiumi di inchiostro. I suoi pazienti da quella lontana data d’ inizio si fa fatica a contarli e la loro provenienza ha superato i confini nazionali. Inglesi , francesi, spagnoli, belgi, Tedeschi, insomma da tutte le parti d’Europa, viaggiano per affidarsi al Centro dentale Corbo.

Spesso il successo fa arenare chi ne è protagonista, per Aldo Corbo invece negli ultimi anni è diventato un propulsore che lo spinge alla ricerca di nuovi obiettivi e nuovi orizzonti . Oggi i centri dentali Corbo sono una realtà territoriale presente in diverse regioni italiane, con centri convenzionati scelti e attenzionati dallo stesso Corbo. L’apertura di centri convenzionati è stata un’esigenza per andare incontro alle migliaia di richieste di pazienti che richiedevano presidi territoriali vicini.

Anche in questo caso la capacità visionaria di Aldo Corbo ha avuto un pesante ruolo. Protocolli rigidissimi, now know di grande spessore e materiali di altissima qualità sono il minimo comun denominatore che unisce ogni singolo centro .

Da imprenditore Aldo Corbo è spesso protagonista di iniziative benefiche. Durante la pandemia ha donato attrezzature al nosocomio della sua Città, per diverse migliaia di euro. Spesso finanzia e sponsorizza iniziative benefiche e culturali facendolo con la discrezione tipica di chi è generoso per indole e non mera pubblicità.

La sua capacità di diversificazione spesso lo porta ad esplorare altri territori e diversi settori. Sono tanti gli ambiti imprenditoriali in cui Aldo Corbo non ha esitato ad investire.

La sua personale caparbietà e la capacità di aggregare e delegare gli ha consentito ad oggi di realizzare realtà imprenditoriali importanti e prestigiose, anche se il suo core business rimane il settore odontoiatrico.

Il suo modello di business sembra oggi essere imitato da tanti che si affacciano in questo settore senza la consapevolezza che in questo settore l’unica forma di pubblicità efficace è quella che fa il paziente uscito dalla clinica.

A proposito di pazienti, Aldo Corbo è riuscito a stabilire con tutti i pazienti che hanno attraversato il suo centro , rapporti interpersonali basati su stima e affetto. Non è raro vederlo nella sala d’attesa del suo centro e intrattenersi con i pazienti , spesso tranquillizzati dal suo innato carisma.

Immaginare quali sono i progetti futuri del giovane imprenditore siciliano , è praticamente impossibile. Chi lo conosce dice di lui che “ pensare di capire quale sarà la sua prossima mossa, è cosa ardua” . Nel frattempo non ci rimane che attende e continuare a seguire questa eccellenza tutta siciliana.