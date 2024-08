ALBA IN MUSICA A SIPONTO. LUNEDI 12 AGOSTO ALLE 5,45 PRESSO IL LIDO DEL SOLE

Alba in Musica al Lido del Sole di Siponto. L’appuntamento è fissato per lunedì 12 agosto alle 5,45 sulla spiaggia dorata del lido del Sole, uno degli stabilimenti balneari più in voga della costa garganica

Sarà una esperienza unica, affascinante e ricca di emozioni Una talentuosa voce soprano vi delizierà con le più emozionanti colonne sonore cinematografiche , con un tributo speciale alle indimenticabili melodie di Ennio Morricone.

Mentre il sole sorge sul mare , lasciatevi trasportare dalle note che hanno fatto la storia del cinema. Per completare questa magica mattinata, potrete assaporare un’esclusiva degustazione di panettone artigianale al caffè , una delizia per il palato che si sposa perfettamente con l’atmosfera dell’evento organizzato da Bella Vita Eventi, la direzione del Lido del Sole con la collaborazione del Comune di Manfredonia.

Non perdete questo concerto all’alba che unisce la bellezza della musica , del cinema e della gastronomia in una cornice naturale mozzafiato.

L’evento è gratuito, ma è richiesta la prenotazione!

Affrettatevi a prenotare il vostro posto per questa straordinaria esperienza musicale! Chiamate subito il 388 855240