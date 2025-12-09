Alanah Bloor, la tigre nascosta dietro il volto angelico

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

L’immagine eterea con cui conquista il pubblico in Sandokan è solo una parte di ciò che Alanah Bloor rappresenta davvero. Sullo schermo appare romantica, gentile, quasi fiabesca. Ma dietro quel sorriso così candido si nasconde un’energia feroce, una determinazione che ricorda una tigre pronta a difendere ciò che ama. È questo contrasto a renderla una delle rivelazioni più sorprendenti della stagione televisiva italiana. A venticinque anni, Alanah sta vivendo un’ascesa che nessuno nella sua piccola città natale avrebbe potuto immaginare.

Alanah Bloor: dal sogno proibito alla ribalta

L’impresa di Alanah non era affatto semplice: interpretare Lady Marianna, la donna capace di conquistare il cuore del pirata Sandokan, non è un ruolo che può appartenere a chiunque. Nel reportage disponibile nell’ultimo numero di Grand Hotel, la stessa Alanah ammette che la sfida era enorme ma entusiasmante, soprattutto perché arrivata dopo una lunga gavetta. Eppure, già nella vita reale, dimostrava un carattere sorprendente. Romantica in TV, scatenata nella vita, la giovane attrice ha affrontato ogni ostacolo con una determinazione quasi ostinata.

Nata a Helston, nella verdissima Cornovaglia, è cresciuta in una famiglia di insegnanti, convinta da tutti che il suo destino fosse quello di seguirne le orme. “Ma una recita mi cambiò la vita, e da allora ho lottato contro tutto e tutti per realizzare il mio sogno“, racconta nell’intervista. Quel momento di ribellione, di improvvisa chiarezza, le diede il coraggio di non conformarsi alle aspettative e di tentare una strada diversa, difficile, ma piena di luce.

La sua forza, racconta il settimanale, è sempre stata quella di trasformare la timidezza in grinta. Lo ha fatto quando da adolescente è stata scelta per interpretare Oliver Twist in uno spettacolo scolastico. Da allora la sua vita non fu più la stessa. Alanah, da quel momento, amò così tanto il campo della recitazione che decise di iscriversi a una prestigiosa scuola, riuscendo ad essere ammessa. “Mi offrirono un posto alla East 15 Acting School, nell’Essex, una delle scuole di teatro più prestigiose del mondo che ha lanciato attori come Bill Murray, il divo di “Ghostbusters” e “Lost in translation”. E ho poi completato il mio percorso di studi, diplomandomi nel 2023 al Liverpool Institute of Performing Arts”, confida. Una frase che racchiude anni di scelte, sacrifici e ostinazione.In seguito ha affrontato le prime audizioni professionali, spesso deludenti, senza mai abbandonare l’idea che quel mondo potesse davvero appartenerle.

La scena cambia quando riceve l’occasione che può rivoluzionare una carriera: entrare nel cast di Sandokan. All’improvviso, quella ragazza bionda e riservata della campagna inglese si ritrova catapultata su uno dei set più attesi degli ultimi anni, accanto a una star internazionale come Can Yaman.

Oggi Alanah vive un equilibrio raro: è riservatissima, tiene lontano il gossip e custodisce il suo privato come un tesoro, ma allo stesso tempo affronta la notorietà con una sorprendente dose di coraggio. Sul set, dicono, è inarrestabile. Nella vita, è letteralmente una tigre. Ed è forse proprio questa dualità a renderla la Lady Marianna perfetta: dolce negli occhi, feroce nel cuore.

E l’amore? Sul fronte sentimentale, Alanah Bloor sembra giocare la carta della discrezione. La giovane attrice è in effetti fidanzata, ma del suo ragazzo non si sa praticamente nulla!. Dopo aver prestato il volto alla Perla di Labuan, Alanah ha deciso di portare in Italia (paese di cui si è innamorata) la sua famiglia e anche il suo ragazzo per un viaggio di piacere, tenendosi opportunamente lontana dagli sguardi dei paparazzi e delle riviste platinate. Chi sognava una storia d’amore con Can Yaman anche fuori dal set dovrà mettersi il cuore in pace! Alanah ha già un amore… e non è un pirata della Malesia!