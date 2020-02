Al via sul Gargano il Teatro Diffuso

Partono a inizio Febbraio sul Gargano i due cicli di Teatro Diffuso, la pratica artistica gratuita per adolescenti da 12 a 18 anni che Bottega degli Apocrifi ha ideato nel 2013 e che è diventato nel tempo un rito collettivo di libertà.

Due le città garganiche che vedranno rinnovarsi il rito, costituito da 13 appuntamenti in ogni comune: San Marco in Lamis a partire da lunedì 3 febbraio e Monte Sant’Angelo a partire da giovedì 6 febbraio. Gli appuntamenti si svolgeranno dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

Un percorso tra formazione e produzione durante il quale i partecipanti saranno guidati da registi e attori professionisti, che portano il loro lavoro nelle principali piazze italiane e internazionali; un percorso di avvicinamento al teatro, che manifesta la sua efficacia quando – specie per i ragazzi – si traduce in avvicinamento a sé stessi, ai propri limiti e al loro superamento. Un esercizio collettivo di libertà che porta insita la contaminazione: immaginare una fascia d’età così elastica, permette infatti di innescare i principi dell’educazione peer to peer, fa sì che il gruppo impari ad agire come corpo unico, a “essere insieme”, che è poi il principio fondante del fare teatro. Teatro Diffuso è attivato all’interno del progetto Crescincultura, selezionato dall’Impresa Sociale “Con i Bambini” nell’ambito del “Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile”, che vede come capofila il Circolo Legambiente Festambiente Sud.

Per informazioni sugli appuntamenti e per iscrizioni: Bottega degli Apocrifi / Teatro Comunale “Lucio Dalla” via della Croce – Manfredonia 0884.532829 – 335.244843 Info sul progetto Crescincultura: https://percorsiconibambini.it/crescincultura/