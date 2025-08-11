[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Al via le riprese del nuovo progetto cinematografico sul Gargano.

Nella mattinata dell’11 agosto sono iniziate le riprese del nuovo documentario del regista emergente Domenico Rignanese. Ventenne originario di Monte Sant’Angelo, Domenico Rignanese ha esordito appena un anno fa con il suo primo documentario dal titolo Curandum est. Il set d’apertura è stato l’Abbazia di Pulsano, luogo di straordinaria bellezza ed evocazione spirituale, incastonato tra le rocce e affacciato su panorami mozzafiato. Nei prossimi giorni, le riprese proseguiranno in altri luoghi del Gargano, accuratamente scelti come cornice ideale del progetto e per valorizzare la bellezza paesaggistica del territorio.