[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Al via la XXXI edizione di Rifondazione in Festa a San Giovanni Rotondo

«Non solo un evento di partito, ma la storia di una comunità»

afferma Roberto Cappucci, segretario cittadino del PRC

Tra pochi giorni, a San Giovanni Rotondo, prende il via Rifondazione in Festa: dal 30 luglio al 2 agosto, nel cortile interno della Scuola Melchionda, torna per la sua XXXI edizione una fra le più longeve e partecipate feste politiche di tutta Italia. Quattro indimenticabili serate di musica, riflessione politica, socialità e buon cibo.

Grande attesa per gli ospiti di rilievo nazionale e internazionale: Lucky Salvadori, storico chitarrista di Manu Chao; Bunna, co-fondatore degli Africa Unite, special guest della serata del venerdì; Benedetta Sabene, giornalista e autrice; Maurizio Acerbo, segretario nazionale del PRC, e molti altri autorevoli nomi.

«Rifondazione in Festa non è solo un evento di partito, ma la storia di una comunità, di un collettivo che crede che un altro mondo è possibile, che un altro modo di fare politica è necessario. Un gruppo che si incontra, discute, si organizza e resiste da 31 anni. Rifondazione in Festa nasce dal lavoro militante e gratuito di decine di compagne e compagni che si rimboccano le maniche e rendono possibile ciò che per altri è impensabile: costruire uno spazio libero, popolare, politico e totalmente autofinanziato a San Giovanni Rotondo. — Dichiara Roberto Cappucci, consigliere comunale e segretario cittadino del PRC — La Festa non nasce dal nulla, ma è l’apice di un anno di lavoro politico continuo, di elaborazione e di discussione. Non abbiamo mai accettato la deriva plebiscitaria e populista degli ultimi tempi. Siamo sempre stati coerenti con le nostre idee e i nostri valori e ne andiamo fieri. Non ci svegliamo ogni cinque anni per chiedere il voto ma facciamo politica ogni giorno, dentro e fuori ai palazzi, ovunque presenti e sempre pronti ad ascoltare la città. La Festa rappresenta un momento di aggregazione, un luogo nel quale, attraverso la musica, il cibo, il pensiero critico e gli autorevoli ospiti, incontriamo la città, sviluppiamo iniziative che anche quest’anno ci arricchiranno di nuove riflessioni ed esperienze. Ma soprattutto Rifondazione in Festa è l’idea che la politica può far ancora emozionare, far incontrare. Che può parlare di Palestina, di guerre, di diritti, di libertà ma anche di sogni e desideri, di immaginare un futuro diverso, che non tutto è già scritto. Una comunità attiva e dinamica che resiste all’apatia e alla solitudine e costruisce relazioni vere, radicalmente umane. Vi aspettiamo alla nostra Festa perché chi verrà non troverà solo musica, cibo e dibattiti, ma un pezzo di mondo come dovrebbe davvero essere» conclude.

Rifondazione in Festa, da oltre trent’anni, intrecciamusica, cultura e socialità, rappresentando una tappa imperdibile dell’estate sangiovannese e non solo: un appuntamento per l’intera provincia di Foggia. L’ingresso è libero e gratuito.

PROGRAMMA UFFICIALE XXXI edizione di “Rifondazione in Festa”

30-31 luglio 1-2 agosto 2025, cortile interno della Scuola Melchionda

• Mercoledì 30 luglio

Ore 20:00, apertura ufficiale della XXXI edizione di “Rifondazione in Festa”;

Ore 22:00, concerto dei Trelos.

• Giovedì 31 luglio

Ore 20:00, dibattito pubblico

“CPR, repressione e DL Sicurezza: le nuove frontiere del controllo”,

con ospite:

– Pasquale Prencipe, giurista e membro dell’osservatorio sulle condizioni di detenzione di Antigone;

– Italo di Sabato, coordinatore nazionale dell’Osservatorio Repressione;

ore 22:00, concerto degli Zingarua.

• Venerdì 1° agosto

Ore 20:00, dibattito pubblico

“Gaza: la normalizzazione di un genocidio”

con ospiti:

– Marianna Lentini, sociologa e autrice del libro “Capitalismo feroce”;

– Giuseppe Flavio Pagano, fotografo, reporter e attivista;

ore 22:00, DJ SET con Bunna.

• Sabato 2 agosto

Ore 18:00, Allenamento collettivo in ricordo del compagno Eppe Merla;

ore 20:00, dibattito pubblico

“Gaza e Ucraina, due pesi due misure: i conflitti oltre la narrazione Occidentale”

– Maurizio Acerbo, segretario nazionale del PRC;

– Benedetta Sabene, giornalista, redattrice per Servizio Pubblico di Michele Santoro;

Modera Gennaro Tedesco, giornalista;

ore 22:00, concerto di Lucky Salvadori, storico chitarrista di Manu Chao.

ore 23:30, live di chiusura dei Samen Mi Casa.