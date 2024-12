Al via la XVIII mostra di arte presepiale a Foggia

QUANDO CREATIVITÀ E TRADIZIONE SI INCONTRANO: AL VIA LA XVIII MOSTRA DI ARTE PRESEPIALE DELL’ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO PRESEPISTICA FOGGIANA

Arrivata alla sua diciottesima edizione, la Mostra di Arte Presepiale dell’Organizzazione di Volontariato (OdV) Presepistica Foggiana apre i battenti a Palazzo Dogana, in piazza XX Settembre a Foggia. A partire da venerdì 6 Dicembre 2024 e fino a lunedì 6 Gennaio 2025 saranno esposti in città i presepi realizzati dai soci e dai volontari dell’Organizzazione, dediti a diffondere la cultura e i metodi di un’arte che affonda le sue radici nel cristianesimo. A dimostrazione del forte legame dell’OdV con le Istituzioni del territorio, ad inaugurare la Mostra venerdì 6 Dicembre ore 18 ci saranno Sua Eminenza Monsignor Giorgio Ferretti, Arcivescovo dell’Arcidiocesi Foggia-Bovino e Giuseppe Nobiletti, Presidente della Provincia del capoluogo di Capitanata. È possibile ammirare le iconiche scenografie, i pastorelli e le minuterie inedite durante tutto il periodo natalizio dalle 17 alle 20:30 presso la sala multimediale sita all’interno del cortile di Palazzo Dogana, storica sede della Provincia, con ingresso libero sia nei giorni feriali che festivi.

Il continuo lavoro dei soci guidati dalla presidente Maria Perna, tra le fondatrici dell’OdV nata nel lontano 2005, non si ferma alla preparazione e all’allestimento di una Mostra che è ormai presenza costante nel capoluogo dauno ma prosegue tutto l’anno con diverse attività di promozione e di diffusione dell’Arte Presepiale. Grazie alla collaborazione dei circa cinquanta soci, ad esempio ogni anno da Febbraio ad Aprile si organizzano corsi di formazione per tutti i cittadini che intendono parteciparvi facendone richiesta, con l’obiettivo di veder realizzato il proprio presepe artigianale, costruito con materiali alternativi al cartone come polistirolo, legno compensato, sughero. Inoltre, alcuni dei Maestri Presepisti dell’OdV hanno altresì recentemente collaborato ad un progetto di Programma Operativo Nazionale (PON) presso l’Istituto Scolastico Blaise Pascal di Foggia, attraverso il quale hanno guidato ragazzi diversamente abili e non alla creazione di piccoli presepi fatti a mano.

L’auspicio ultimo dell’Organizzazione è quello di evocare il ricordo del mirabile dono che Dio ha fatto all’umanità e di permettere di testimoniare la propria fede con l’Arte tra le famiglie e i visitatori che vorranno scoprire le opere presenti in Mostra quest’anno.

Per le scolaresche che volessero visitare in maniera riservata la Mostra, patrocinata sia del Comune che della Provincia del capoluogo, è possibile prenotare un appuntamento telefonico al 3382149350.